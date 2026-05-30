Зелені свята 2026: що обов'язково варто зробити в цей особливий період

У 2026 році Трійця припадає на 31 травня. Саме навколо цього великого християнського свята формується період Зелених свят, який поєднує церковні традиції та давні українські звичаї.

Однією з найвідоміших традицій є прикрашання оселі зеленими гілками та запашними травами. До будинку приносили клен, липу, березу, а також любисток, м'яту, чебрець та аїр. Наші предки вірили, що зелень захищає дім від негараздів і символізує розквіт життя.

Також у цей період заведено відвідувати святкові богослужіння та освячувати зелень у храмі. Після цього її часто зберігали в оселі протягом року як символ Божого благословення та оберіг для родини.

Зелені свята вважалися сприятливим часом для збирання лікарських трав. У народі говорили, що рослини саме в цей період набирають найбільшої сили. Зібрані трави висушували та використовували для чаїв і домашніх зборів.

Особливу увагу приділяли родині. Святковий стіл, спільний відпочинок та зустрічі з рідними були важливою частиною традицій. Вважалося, що проведений разом час допомагає зміцнити сімейні зв'язки та принести мир у дім.

Ще одним важливим звичаєм є згадування померлих родичів. У багатьох регіонах України на Зелені свята відвідують кладовища, прибирають могили та моляться за душі предків.

Народні вірування також радять у цей період робити добрі справи, допомагати іншим та уникати сварок. За повір'ями, доброзичливість і щирість, проявлені на Зелені свята, повертаються сторицею.

Сьогодні багато українців сприймають цей час як нагоду відпочити від щоденної метушні, провести більше часу на природі та згадати традиції, які передавалися з покоління в покоління.

