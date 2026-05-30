Саммер Роберт більшу частину свого життя бореться з наслідками рідкісного стану, через який у неї надзвичайно великі груди, і пояснює, чому попри постійні труднощі не планує робити операцію для вирішення проблеми.

Про це пише TMZ.

Шотландка живе з помітно збільшеними грудьми з восьмирічного віку, коли розмір її чашки майже за одну ніч виріс до C. За її словами, вже тоді це стало серйозною зміною, яка вплинула на повсякденне життя.

Зараз бюстгальтери 28-річної жінки мають розмір R — через нещодавно діагностований медичний стан, який змушує її груди «ніколи не припиняти рости». Лише за останній рік її розмір бюстгальтера збільшився на 11 розмірів.

Попри це, а також насмішки та небажану увагу з боку незнайомців протягом усього життя, діагноз «макромастія» їй поставили лише у 25 років. Саме тоді лікарі офіційно підтвердили рідкісне захворювання.

Макромастія може виникати з різних причин — від генетичних факторів до впливу довкілля. У таких випадках пацієнти часто змушені використовувати спеціальні корсети для спини та обмежувати фізичну активність через надмірне навантаження на грудну клітку.

Єдиним ефективним методом лікування вважається операція зі зменшення грудей, яка може дати швидке полегшення симптомів. Водночас у частини пацієнтів тканина з часом може знову збільшуватися.

Раніше Роберт розповідала, що через свій стан вона «фізично не може» виконувати звичайні побутові справи без корсета — зокрема довго ходити або прибирати дім.

Зараз вона працює на OnlyFans, де ділиться фрагментами свого життя з грудьми розміру R, і в інтерв’ю пояснила, чому не планує операцію, попри щоденні труднощі.

Вона розповіла, що батьки вперше зверталися щодо операції, коли їй було «13 чи 14 років», однак лікарі відмовили через вік. У 17 років сім’я знову намагалася отримати дозвіл на втручання, але отримала чергову відмову.

«Вони казали, що мій ІМТ занадто високий», — сказала Роберт.

Вона пояснює, що через її зріст 150 см та вагу грудей індекс маси тіла виходить значно вищим, ніж у людини середнього розміру грудей при такому ж зрості.

Роберт також критикує Національну службу охорони здоров’я Великої Британії, стверджуючи, що їй не надали достатнього лікування, а операцію не вважають виправданою через ризики та ймовірність повторного росту тканини.

Втім, за її словами, вона зараз і не розглядає хірургічне втручання, оскільки «вони просто відростуть за рік чи два».

В інтерв’ю UNILAD вона додала: «У Великій Британії про це мало що відомо; коли мені поставили діагноз, мені дали посилання на сторінку у Вікіпедії та відправили додому. Нещодавно я поїхала до фахівця в Лос-Анджелесі, щоб дізнатися більше, оскільки у Великій Британії бракує інформації. Він сказав мені, що якщо я зроблю зменшення, вони просто відростуть знову. Я розглядала можливість зменшення все своє життя, аж поки не почала працювати на OnlyFans. Лише після цього я почала любити своє тіло і зрозуміла, що мої відмінності роблять мене красивою. Зараз я б не робила цю операцію».

