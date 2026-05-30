Чому ви прокидаєтеся о 3-й ночі: чотири вечірні звички, які крадуть ваш сон

Рецепт ідеального нічного відпочинку починається за кілька годин до того, як ви опинитеся в ліжку. Але чотири поширені помилки руйнують наш сон та змушують людей прокидатися посеред ночі, що призводить до невисипання та постійного відчуття втоми.

Алкоголь та пізня кава

Багато хто любить розслабитися після напруженого дня за келихом вина, проте експерт Олівер Гобл із компанії Supply Life застерігає, що це призводить до фрагментації сну. Хоча алкоголь дійсно може допомогти швидше заснути, він погіршує якість відпочинку: сон стає поверхневим, менш відновлювальним, а ризик нічних пробуджень зростає через зневоднення організму.

Ще один ворог міцного сну — кофеїн у другій половині дня. Він залишається в організмі набагато довше, ніж прийнято вважати. Навіть випита після обіду чашка кави, енергетичні напої чи спортивні напої з кофеїном можуть суттєво зіпсувати вам ніч.

Пізні вечері та стрес

Вживання великих порцій їжі незадовго до сну змушує організм активно перетравлювати її вночі, що значно погіршує якість сну. Крім того, пізня вечеря підвищує ризик виникнення кислотного рефлюксу, здуття живота та загального дискомфорту, який неминуче змусить вас прокинутися.

Однак головною причиною неспокійних ночей залишається стрес. Коли людина перебуває у стані хронічного стресу, її тіло залишається в режимі підвищеної готовності навіть під час сну. Гормони, зокрема кортизол, перешкоджають настанню глибоких фаз сну, що робить вас вразливішими до нічних пробуджень. Хоча повністю уникнути напруги в сучасному житті неможливо, фахівці Sleep Foundation радять перед сном застосовувати техніки глибокого дихання та медитації для розслаблення.

Нагадаємо, проблеми із засинанням часто пов’язують зі стресом або режимом дня, однак лікарі наголошують: значний вплив має і щоденне харчування. Окрім добре відомих «сонних» продуктів на кшталт вишні чи індички, існує низка менш очевидних, але ефективних варіантів, які допомагають організму розслабитися та легше перейти у фазу сну.

