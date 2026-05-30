Укрaїнa
Штрафи до 34 тисяч гривень: що треба знати при перетині кордону, щоб не "влетіти" на гроші

Одним із найпоширеніших порушень є переміщення через кордон товарів із порушенням прав інтелектуальної власності.

Богдан Скаврон
Під час перетину державного кордону України громадяни можуть зіткнутися з істотними штрафами за порушення митних правил, які подекуди сягають 34 000 грн, а в окремих випадках — включають конфіскацію товарів.

Відповідальність за такі дії передбачена Митним кодексом України.

Одним із найпоширеніших порушень є переміщення через кордон товарів із порушенням прав інтелектуальної власності — зокрема контрафактної або піратської продукції. Йдеться про використання торговельних марок, логотипів, патентів чи промислових зразків без дозволу правовласника, а також перевезення підробленого брендового одягу, взуття чи техніки.

За це Митним кодексом передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 17 000–34 000 грн, із обов’язковою конфіскацією та подальшим знищенням вилучених товарів.

Окремі статті Митного кодексу встановлюють відповідальність і за інші порушення.

Зокрема, ст. 471 стосується недекларування товарів і валютних цінностей понад встановлені ліміти, ст. 474 — перешкоджання митному огляду, ст. 482 — ухилення від митного контролю, ст. 483 — приховування товарів під час переміщення через кордон, а ст. 485 — ухилення від сплати митних платежів.

У більшості таких випадків санкції передбачають значні штрафи, які можуть сягати до 150% вартості товару, а також його конфіскацію без повернення власнику.

Нагадаємо, законодавство України не обмежує виїзд за кордон для громадян, які мають непогашений кредит. У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що під час перетину кордону кредитні зобов’язання громадян не перевіряються.

Від 1 червня в Україні не змінюються базові правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків — вони й надалі регулюватимуться чинним мобілізаційним законодавством. Водночас уже в червні запрацює новий онлайн-сервіс від Держприкордонслужби, який дозволить перевіряти тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

