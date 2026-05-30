Чи випустять за кордон, якщо є кредити або активний лікарняний

Якщо у вас є кредит, але ви вчасно сплачуєте обов’язкові платежі і кредитор не має до вас претензій, то виїжджати за межі країни дозволено. На сьогодні законодавство України не обмежує виїзд за кордон для громадян, які мають непогашений кредит.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що під час перетину кордону кредитні зобов’язання громадян не перевіряються. Зокрема, прикордонники не цікавляться наявністю кредитів, розстрочок чи іпотек, пише «24 Канал».

Так само це стосується і перебування на лікарняному. У МВС підкреслили, що листки непрацездатності на кордоні не перевіряють, тож сама ця обставина не може бути підставою для відмови у виїзді за кордон.

Прикордонники можуть відмовити у виїзді з України лише з підстав, прямо визначених законодавством.

