Чи випустять за кордон, якщо є кредити або активний лікарняний

Заборона на виїзд за кордон, якщо є кредит — винятковий захід, який застосовується лише за рішенням суду.

Якщо у вас є кредит, але ви вчасно сплачуєте обов’язкові платежі і кредитор не має до вас претензій, то виїжджати за межі країни дозволено. На сьогодні законодавство України не обмежує виїзд за кордон для громадян, які мають непогашений кредит.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що під час перетину кордону кредитні зобов’язання громадян не перевіряються. Зокрема, прикордонники не цікавляться наявністю кредитів, розстрочок чи іпотек, пише «24 Канал».

Так само це стосується і перебування на лікарняному. У МВС підкреслили, що листки непрацездатності на кордоні не перевіряють, тож сама ця обставина не може бути підставою для відмови у виїзді за кордон.

Прикордонники можуть відмовити у виїзді з України лише з підстав, прямо визначених законодавством.

Раніше ми писали про заборони для чоловіків до 60 років, винятки для осіб з інвалідністю та нові правила перетину кордону для жінок. Більше про це читайте у новині.

