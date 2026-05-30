Вчені розкрили секрет Великої піраміди: як вона пережила тисячі років землетрусів

Велика піраміда Хуфу, яка височіє в Єгипті вже понад 4500 років, могла зберегтися до наших днів завдяки особливостям своєї конструкції та взаємодії з ґрунтом. Такого висновку дійшли науковці, які дослідили, як пам’ятка реагує на сейсмічні коливання.

Попри численні землетруси, піщані бурі та тривалу дію природних чинників, піраміда залишається однією з найвідоміших і найкраще збережених пам’яток давнього світу. Саме тому науковці вирішили дослідити не процес її будівництва, а механізми, які могли допомогти споруді витримати випробування часом.

Для цього команда на чолі з сейсмологом Асемом Салемою з Єгипетського Національного дослідницького інституту астрономії та геофізики встановила десятки датчиків усередині монумента та поруч із ним. Фахівці аналізували найменші природні коливання конструкції та навколишнього середовища.

Результати показали, що Велика піраміда коливається не так, як ґрунт під нею. Через різницю у власних частотах споруда менш схильна до резонансу — ефекту, який під час землетрусів може значно посилювати навантаження на будівлі та призводити до їхнього руйнування.

Науковці зазначають, що за свою історію піраміда неодноразово переживала сильні сейсмічні поштовхи. Зокрема, під час землетрусу в районі Каїра 1992 року магнітудою 5,9 бала вона зазнала лише незначних пошкоджень.

Дослідники також звернули увагу на особливості самої споруди. Масивна основа, пірамідальна форма та симетричний розподіл ваги можуть допомагати рівномірніше розподіляти навантаження. Крім того, певну роль, імовірно, відіграють внутрішні камери над Кімнатою Царя, а також вапняк і скельна порода, на яких стоїть монумент.

Водночас автори роботи застерігають від поспішних висновків. Дослідження не доводить, що давні єгиптяни навмисно створювали піраміду як споруду, здатну протистояти землетрусам. Однак отримані дані свідчать, що особливості її конструкції могли суттєво вплинути на довготривалу стійкість пам’ятки.

