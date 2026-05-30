Домашній МакЧікен: як приготувати смачний бургер на власній кухні

Ми все частіше готуємо бургери самостійно, і не лише заради економії, а й щоб отримати той самий смак, але з якіснішими продуктами. На сторінці iramsfoodstory розповіли про рецепт, який дозволяє відтворити улюблений бургер у домашній версії.

Інгредієнти

Курка

куряча грудка без кістки (подрібнена) 900 г

сіль

часникова приправа 1 ст. л

цибулева приправа 1 ч. л

чорний перець 1 ч. л

олія

Сухе панірування

пшеничне борошно ½ склянки

Вологе панірування

пшеничне борошно 1 склянка

кукурудзяний крохмаль 2 ст. л

сіль

часникова приправа 1 ст. л

цибулева приправа 1 ч. л

чорний перець 1 ч. л

вода приблизно 1/3 склянки

Соус

майонез 1 склянка

гірчиця 1 ст. л

цибулева приправа 1 ч. л

білий оцет ½ ч. л

сіль

Складання

подрібнене листя салату 1 склянка

булочка бріош 8 шт.

Приготування

Подрібнену курку змішують з сіллю, перцем, часниковою та цибулевою приправами. Потім масу добре перемішують до однорідності. Далі формують 7–8 котлет. Щоб маса не липла до рук, їх злегка змащують олією. Заготівлю викладають на пергамент і заморожують приблизно на 1 годину. Для панірування готують дві суміші: суху — просто борошно та вологу — борошно, крохмаль, спеції та вода до густої консистенції. Котлети спочатку обвалюють у сухому паніруванні, потім — у вологому. Олію нагрівають до приблизно 180°C. Далі котлети обсмажують на середньому вогні 5–6 хв до золотистої хрусткої скоринки. Майонез змішують із гірчицею, оцтом, сіллю та цибулевою приправою до однорідної кремової текстури. Булочки бріош злегка підсмажують. Далі, на нижню частину булочки наносять соус, кладуть курячу котлету, додають салат, зверху знову трохи соусу та накривають верхньою частиною булочки.

Подають теплим.

Цей домашній Mc’Chicken — не просто копія фастфуду, він дозволяє контролювати текстуру курки, кількість спецій і свіжість продуктів. Заморожування котлет перед смаженням допомагає зберегти форму, а подвійне паніровання створює ту саму хрустку оболонку, яку ми очікуємо від класичного бургера.

