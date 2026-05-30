Собачий смак: факти, які змінять ваше уявлення про харчові звички улюбленців

Собачий смак / © Associated Press

Реклама

Виявляється, наші чотирилапі друзі сприймають їжу зовсім інакше, ніж ми, і деякі факти про їхні смакові рецептори справді дивують, про це розповіли на сторінці centralna.vet.

Люди звикли оцінювати їжу насамперед на смак. Для собак усе працює трохи інакше. Якщо для нас аромат — це приємне доповнення до страви, то для них він є головним орієнтиром.

Причина проста, адже у середньостатистичної людини близько 5 мільйонів нюхових клітин, тоді як у собаки їх приблизно 125 мільйонів. Саме тому пес спочатку буквально «аналізує» їжу носом і лише потім язиком.

Реклама

Іншими словами, якщо корм майже не пахне, собака може вважати його нецікавим незалежно від його складу чи вартості.

Собаки відчувають смак слабше за людей

Ще один цікавий факт — те, що смакових рецепторів у собак значно менше, ніж у людей.

У середньому людський язик має близько 9000 смакових рецепторів, тоді як у собак їх приблизно 1700. Це означає, що людина сприймає смак їжі приблизно у п’ять разів інтенсивніше. Саме тому собаки не настільки вибагливі до тонких смакових відтінків. Для них набагато важливішим є запах продукту, ніж його кулінарна складність.

Любов до солодкого

На відміну від котів, які практично не відчувають солодкого смаку, собаки його чудово розрізняють і часто навіть полюбляють.

Реклама

Це повʼязано з еволюцією, дикі предки собак урізноманітнювали свій раціон не лише м’ясом, а й ягодами та фруктами, тому рецептори, здатні розпізнавати солодкий смак, збереглися.

Втім, це зовсім не означає, що домашнім улюбленцям можна давати цукерки чи інші солодощі. Організм собак не пристосований до великої кількості цукру, тому такі продукти можуть завдати шкоди здоров’ю.

Унікальні рецептори для води

Одна з найнезвичніших особливостей собачого організму — спеціальні рецептори на кінчику язика, які реагують на воду. Ці рецептори стають особливо чутливими після вживання солоної чи солодкої їжі. Такий механізм допомагає тварині швидше зрозуміти, коли організму потрібно поповнити запас рідини.

Фактично природа створила для собак власну систему контролю водного балансу.

Реклама

Собаки майже не реагують на солоне

Люди часто дивуються, чому собаки не так активно реагують на солоні продукти. Пояснення також пов’язане з еволюцією. Раціон диких предків собак складався переважно з м’яса, яке природно містить достатню кількість солей. Тому надмірна чутливість до солоного смаку просто не була потрібною для виживання.

Гіркий смак як система безпеки

Натомість рецептори, які розпізнають гіркоту, у собак працюють дуже добре. Це своєрідний захисний механізм, який допомагав предкам уникати отруйних рослин або зіпсованої їжі. Саме тому багато гірких речовин викликають у собак природну відразу.

Чому пес може їсти те, що здається нам огидним

Мабуть, кожен власник собаки хоча б раз бачив, як його улюбленець проявляє інтерес до речей, запах яких людині здається неприємним.

Причина знову ж таки у нюху. Те, що для нас пахне відразливо, для собаки є складною композицією ароматів. Ніс тварини буквально розшифровує десятки запахових компонентів, а смакові рецептори підтверджують наявність білка та поживних речовин.

Реклама

Тому світ запахів собаки набагато багатший та складніший, ніж ми можемо собі уявити.

Маленька хитрість для вибагливих собак

Якщо улюбленець раптом почав відмовлятися від корму, не поспішайте одразу змінювати раціон. Іноді достатньо просто трохи підігріти їжу. Тепло підсилює аромат продуктів, а отже робить їх значно привабливішими для собачого нюху. Саме тому багато собак охочіше їдять теплий корм, ніж холодний.

Попри те, що собаки мають значно менше смакових рецепторів, ніж люди, їхній світ їжі не бідніший, просто він інакше влаштований. Для них смак нерозривно пов’язаний із запахом, а головним інструментом оцінки їжі залишається ніс. Саме тому те, що ми вважаємо апетитним або неапетитним, собака може сприймати зовсім по-іншому. І що більше ми розуміємо особливості їхньої природи, то легше нам піклуватися про здоров’я та комфорт своїх чотирилапих друзів.

Новини партнерів