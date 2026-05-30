Дрони РФ шість годин атакували велике місто: є загиблі, масштабні руйнування житла - усі деталі (фото, відео)
Росія влаштувала багатогодинний терор обласного центру — серед цілей опинилися житлові будинки.
Від ранку 30 травня російська армія кількома хвилями безпілотників атакувала Запоріжжя. У місті сталися «прильоти». Загинуло щонайменше дві людини. Кілька осіб отримали травми.
Що відомо про удари по обласному центру протягом дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Повітряна тривога в обласному центрі тривала майже шість годин — від 06:49 до 12:46. Протягом цього часу Запоріжжя кілька разів атакували безпілотники.
Під час кількох хвиль атак окупанти атакували об’єкти промислової інфраструктури. Крім того, у трьох районах Запоріжжя було пошкоджено десять багатоповерхових житлових будинків і житло у приватному секторі. Найбільше дісталося Олександрівському районі, де одна багатоповерхівка зазнала значних руйнувань.
Удари по приватному секторі
Остання атака РФ на місто сталася близько обіду. Під прицілом опинився приватний сектор Запоріжжя.
«Внаслідок атаки БпЛА загорілися будинки приватного сектору. Попередньо, без постраждалих», — повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
Руйнування будинку
Під час другої хвилі атаки, що сталася близько 11:00, серйозних руйнувань зазнав житловий будинок.
Окірм того, безпілотник вдарив території одного з об’єктів промислової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Загинула людина.
Вранішні вибухи у Запоріжжі
Після 07:00 Запоріжжя сколихнули вибухи. В обласному центрі сталися влучання на території підприємства. Травми отримали двоє чоловіків. Пізніше стало відомо, що один з постраждалих помер у лікарні.
Нагадаємо, зранку вибухи сколихнули Миколаїв. У міссті було гучно під час повітряної тривоги, яку оголосили через загрозу БпЛА.
У місті Рівне також пролунав вибух. За даними влади, ціллю стало одне з приватних підприємств. Виникло займання.