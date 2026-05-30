Штрафы до 34 тысяч гривен: что надо знать при пересечении границы, чтобы не "влететь" на деньги

При пересечении государственной границы Украины граждане могут столкнуться с существенными штрафами за нарушение таможенных правил, которые иногда достигают 34 000 грн, а в отдельных случаях — включают конфискацию товаров.

Ответственность за такие действия предусмотрена Таможенным кодексом Украины.

Одним из самых распространенных нарушений является перемещение через границу товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности — в частности контрафактной или пиратской продукции. Речь идет об использовании торговых марок, логотипов, патентов или промышленных образцов без разрешения правообладателя, а также перевозка поддельной брендовой одежды, обуви или техники.

За это Таможенным кодексом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что эквивалентно 17 000-34 000 грн, с обязательной конфискацией и последующим уничтожением изъятых товаров.

Отдельные статьи Таможенного кодекса устанавливают ответственность и за другие нарушения.

В частности, ст. 471 касается недекларирования товаров и валютных ценностей сверх установленных лимитов, ст. 474 — препятствование таможенному досмотру, ст. 482 — уклонение от таможенного контроля, ст. 483 — сокрытие товаров при перемещении через границу, а ст. 485 — уклонение от уплаты таможенных платежей.

В большинстве таких случаев санкции предусматривают значительные штрафы, которые могут достигать до 150% стоимости товара, а также его конфискацию без возврата владельцу.

