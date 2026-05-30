США берут уроки войны в Украине: Хегсет раскрыл, что именно заинтересовало Пентагон

США адаптируют оборонный бюджет под уроки Украины: что рассказал глава Пентагона / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа планирует инвестировать $56 млрд в развитие беспилотных технологий и обучающихся опыту в Украине.

Об этом 30 мая заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на международном форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«В бюджете президента Трампа на 2027 год вы увидите инвестиции в размере $56 млрд в доминирование в сфере дронов», — сказал он.

По словам Хегсета, США активно изучают опыт Украины по применению беспилотников, уделяя особое внимание способности быстро наращивать производство и адаптировать технологии.

«Мы продолжаем учиться тому, что Украина сделала на поле боя. Это наш приоритет в дальнейшем развилке. Мы должны быть не только на уровне, но и лучшими в мире. Речь идет не о том, чтобы иметь сверхсложные системы, а о способности масштабировать их быстро, адаптируясь неделю за неделей. Именно так быстро меняются дроновые технологии», — отметил глава Пентагона.

Хегсет добавил, что Соединенные Штаты намерены развивать как передовые автономные системы, так и массовые недорогие беспилотники, доказавшие свою эффективность в современных конфликтах.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США заинтересованы в том, чтобы Украина сохраняла способность противостоять российскому вторжению.

