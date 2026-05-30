Почему вы просыпаетесь в 3 ночи: четыре вечерние привычки, которые воруют ваш сон

Плохой сон может быть следствием распространенных привычек. / © Pixabay

Реклама

Рецепт идеального ночного отдыха начинается за несколько часов до того, как вы окажетесь в постели. Но четыре распространенных ошибки разрушают наш сон и заставляют людей просыпаться посреди ночи, что приводит к невысыпанию и постоянному ощущению усталости.

Об этом пишет UNILAD.

Алкоголь и поздний кофе

Многие любят расслабиться после напряженного дня за бокалом вина, однако эксперт Оливер Гобл из компании Supply Life предостерегает, что это приводит к фрагментации сна. Хотя алкоголь действительно может помочь быстрее уснуть, он ухудшает качество отдыха: сон становится поверхностным, менее восстанавливающим, а риск ночных пробуждений возрастает из-за обезвоживания организма.

Реклама

Еще один враг крепкого сна – кофеин во второй половине дня. Он остается в организме гораздо дольше, чем принято считать. Даже выпитая после обеда чашечка кофе, энергетические напитки или спортивные напитки с кофеином могут существенно испортить вам ночь.

Поздние ужины и стресс

Употребление больших порций пищи незадолго до сна заставляет организм активно переваривать ее ночью, что значительно ухудшает качество сна. Кроме того, позднее ужин повышает риск возникновения кислотного рефлюкса, вздутия живота и общего дискомфорта, который неизбежно заставит вас проснуться.

Однако главной причиной беспокойных ночей остается стресс. Когда человек находится в состоянии хронического стресса, его тело остается в режиме повышенной готовности даже во время сна. Гормоны, в частности кортизол, препятствуют наступлению глубоких фаз сна, что делает вас более уязвимыми к ночным пробуждениям. Хотя полностью избежать напряжения в современной жизни невозможно, специалисты Sleep Foundation советуют перед сном применять технику глубокого дыхания и медитации для расслабления.

Напомним, проблемы с засыпанием часто связывают со стрессом или режимом дня, однако врачи отмечают: значительное влияние имеет и ежедневное питание. Кроме хорошо известных «сонных» продуктов типа вишни или индейки, существует ряд менее очевидных, но эффективных вариантов, которые помогают организму расслабиться и легче перейти в фазу сна.

Реклама

Новости партнеров