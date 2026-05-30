Грудь никогда не прекращает расти: бюст женщины за год увеличился на 11 размеров — фото

Саммер Роберт большую часть своей жизни борется с последствиями редкого состояния, из-за которого у нее чрезвычайно большая грудь, и объясняет, почему, несмотря на постоянные трудности, не планирует делать операцию для решения проблемы.

Об этом пишет TMZ.

Шотландка живет с заметно увеличенной грудью с восьмилетнего возраста, когда размер ее чашки почти за одну ночь вырос до C. По ее словам, уже тогда это стало серьезным изменением, повлиявшим на повседневную жизнь.

Сейчас бюстгальтеры 28-летней женщины имеют размер R — из-за недавно диагностированного медицинского состояния, которое заставляет ее грудь «никогда не прекращать расти». Только за последний год размер бюстгальтера увеличился на 11 размеров.

Несмотря на это, а также насмешки и нежелательное внимание со стороны незнакомцев всю жизнь, диагноз «макромастия» ей поставили только в 25 лет. В это время врачи официально подтвердили редкое заболевание.

Саммер Роберт

Макромастия может возникать по разным причинам – от генетических факторов до воздействия окружающей среды. В таких случаях пациенты часто вынуждены использовать специальные корсеты для спины и ограничивать физическую активность из-за чрезмерной нагрузки на грудную клетку.

Единственным эффективным методом лечения считается операция по уменьшению груди, которая может дать быстрое облегчение симптомов. В то же время у части пациентов ткань со временем может снова увеличиваться.

Ранее Роберт рассказывала, что из-за своего состояния она «физически не может» выполнять обычные бытовые дела без корсета — в частности, долго ходить или убирать дом.

Сейчас она работает на OnlyFans, где делится фрагментами своей жизни с грудью размера R, и в интервью объяснила, почему не планирует операцию, несмотря на ежедневные затруднения.

Она рассказала, что родители впервые обращались по поводу операции, когда ей было «13 или 14 лет», однако врачи отказали из-за возраста. В 17 лет семья снова пыталась получить разрешение на вмешательство, но получила очередной отказ.

"Они говорили, что мой ИМТ слишком высок", - сказала Роберт.

Саммер Роберт

Она объясняет, что из-за ее роста 150 см и веса груди индекс массы тела получается значительно выше, чем у человека среднего размера груди при таком же росте.

Роберт также критикует Национальную службу здравоохранения Великобритании, утверждая, что ей не предоставили достаточного лечения, а операцию не считают оправданной из-за рисков и вероятности повторного роста ткани.

Впрочем, по ее словам, она сейчас и не рассматривает хирургическое вмешательство, поскольку они просто отрастут за год или два.

В интервью UNILAD она добавила: «В Великобритании об этом мало что известно; когда мне поставили диагноз, мне дали ссылку на страницу в Википедии и отправили домой. Недавно я поехала к специалисту в Лос-Анджелесе, чтобы узнать больше, поскольку в Великобритании не хватает информации. Он сказал мне, что если я сделаю операцию, они просто отрастут снова. Я рассматривала возможность уменьшения всю свою жизнь, пока не начала работать на OnlyFans. Лишь после этого я начала любить свое тело и поняла, что мои отличия делают меня красивой. Сейчас я не делала бы эту операцию».

