Загроза масованого удару РФ досі актуальна: Зеленський терміново звернувся до українців

Володимир Зеленський

Загроза масованого удару, про який говорять ще від 26 травня, досі залишається актуальною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 30 травня.

Глава держави закликав українців і цієї доби бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною.

«Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя — реагуйте на небезпеки», — заявив Зеленський.

Він запевнив, що українська ППО, всі мобільні вогневі групи, бойова авіація — перебувають у повній готовності, «настільки, наскільки можливо, враховуючи постачання».

«Відсоток збиття „шахедів“ нашими воїнами стабільно вище 90 — це 90–93%. По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети», — додав президент.

Нагадаємо, 25 травня офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова пригрозила, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

Наступного дня, 26 травня, українців попередили про небезпеку масованого удару у наближчі дві доби. Зрештою, росіяни у дні продовжували свій повітряний терор, але у таких масштабах, які, як би то не звучало цинічно, були більш «звичними» для українців.

Вчора, 29 травня Володимир Зеленський також закликав українців зважати на повітряні тривоги через дані розвідки про підготовку Росією нового масованого обстрілу.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва (31 травня).

