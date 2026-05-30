У Кремлі пригрозили ударами по одній з головних трас України: експерт розкрив справжню мету заяв

Кремль пригрозив ударами по трасі Київ—Чоп.

© ТСН

Погрози Кремля про удари по трасі Київ-Чоп можуть бути сигналом для залякування партнерів України.

Про це заявив військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук в етері «КИЇВ24».

З його слів, російська армія дійсно може здійснювати атаки БпЛА по цьому шляху з території Білорусі. Втім, водночас ці заяви можуть бути лише інформаційним тиском.

«Ця траса важлива. Вона є однією з головних артерій, автомобільний трафік гнучкий. Вле в України є достатньо альтернативних шляхів. Це критичним чином не вплине на постачання ресурсів для нашої оборони», — пояснив він.

Братчук зауважив, що Сили оборони враховують подібні сценарії та готують відповідь у разі загроз.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що диктатор РФ Володимир Путін готує нову операцію з Білорусі. Росія хоче використати території республіки для здійснення «ударів у відповідь» проти України.

Зокрема, окупанти планують запускати дрони з РФ, аби атакувати наземні лінії зв’язку на заході та північному-заході України. Наразі їх російські дрони не можуть легко вразити з точністю та великим корисним навантаженням.

