16-річний підліток ледь не став депутатом парламенту

У Нігерії спалахнув гучний політичний скандал після того, як з’ясувалося, що кандидат до Національних зборів країни, який стверджував, що йому понад 30 років, насправді може бути неповнолітнім.

Про це пише Oddity Central.

Махмуд Садіс Буба, який страждає на карликовість і відомий у країні під прізвиськом «Абіна Аль-Аджабіна Зазау» («Диво Зарії»), став справжньою сенсацією після появи в соціальних мережах відео з відбору кандидатів від партії «Всепрогресивна конгрегація» (APC) на місце в Палаті представників.

Спочатку історія Буби сприймалася як приклад більшої відкритості та інклюзивності в нігерійській політиці. Однак згодом захоплення громадськості змінилося хвилею запитань щодо його справжнього віку та права брати участь у виборчому процесі.

У вірусному відео Махмуд Садіс Буба, який родом із Сабон-Гарі в місті Зарія, розповів, що має атестат про повну загальну середню освіту та раніше працював водієм. Свій невисокий зріст і дитячу зовнішність він пояснив карликовістю, водночас заявивши, що йому 30 років.

«Справа не в мені, а в народі. Люди покликали мене служити їм, і я служитиму», — сказав Махмуд Садіс Буба членам своєї партії.

Махмуд Садіс Буба

Ця фраза швидко стала однією з найцитованіших у нігерійському сегменті соціальних мереж, а самого кандидата почали називати новою надією для політичних змін.

Однак зростання популярності тривало недовго. Незабаром у Мережі з’явилися документи, які поставили під сумнів слова Буби про його вік.

У своєму зверненні він заявляв, що народився 2 серпня 1995 року, що означало б вік понад 30 років. Водночас оприлюднені документи свідчили про іншу дату народження — 2010 рік.

Якщо ці дані є правильними, то на момент висунення кандидатури Бубі було лише близько 15–16 років.

Махмуд Садіс Буба

Для участі у виборах до Національної асамблеї Нігерії кандидат повинен бути не молодшим за 25 років. Проте проблема полягала не лише у невідповідності виборчим вимогам. У разі народження 2010 року Буба залишався б неповнолітнім як за законодавством Нігерії, так і відповідно до міжнародних норм щодо захисту прав дитини.

Додаткові сумніви спричинили фотографії міжнародного паспорта, документів про присвоєння національного ідентифікаційного номера (NIN), свідоцтва про народження та шкільних документів, які також вказували на те, що кандидат є підлітком.

Крім того, один із його колишніх учителів заявив, що викладав Бубі в молодших класах середньої школи та підтвердив, що тому лише 16 років.

На початковому етапі представники партії APC стали на захист свого кандидата та заявляли, що він став жертвою наклепницької кампанії. Проте зі збільшенням кількості доказів партійне керівництво змінило свою позицію.

Зрештою Бубу дискваліфікували через підозри у фальсифікації віку, після чого він оголосив про відмову від участі у виборах.

У листі на ім’я голови партії кандидат повідомив про своє рішення залишити передвиборчу кампанію.

«Прошу прийняти цей лист як офіційне повідомлення про те, що я знімаю свою кандидатуру з виборів до Палати представників від федерального виборчого округу Сабон-Гарі з негайним вступом у силу», — йшлося в листі. «Це було нелегке рішення, але його ухвалення прискорили зусилля з примирення, ініційовані зацікавленими сторонами та лідерами нашої партії».

Попри завершення цієї історії, у Нігерії досі тривають дискусії щодо того, як підліток зміг пройти внутрішньопартійний відбір і стати одним із найобговорюваніших кандидатів у країні.

Частина громадськості вважає це проявом недбалості під час перевірки документів, інші ж припускають, що висунення Буби могло бути частиною чиєїсь політичної стратегії. Втім, відповіді на ці запитання поки що не отримано.

