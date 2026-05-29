ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Жила з грудними імплантами у сідницях: учасниця "Холостяка" шокувала невдалою пластичною операцією

Блогерка Адель Асанті шокувала, як стала жертвою помилки лікарів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Адель Асанті

Адель Асанті / © instagram.com/adelasantyxx

Учасниця шоу «Холостяк-11», блогерка Адель Асанті, справжнє ім’я якої Анастасія Распутіна, шокувала невдалою пластичною операцією.

Зірка Мережі неодноразово вдавалась до пластики. Проте одна пластична операція ледь не виявилась фатальною через помилку лікарів. В одній із клінік Туреччини Адель по бартеру встановила собі імпланти в сідниці. Проте, як виявилося, пластичний хірург зробив помилку. Він сплутав імпланти і замість сідничних встановив грудні. Про це блогерка дізналась лише через два роки після операції, про що вона розповіла в «Сніданку з 1+1».

Адель Асанті / © скриншот з відео

Адель Асанті / © скриншот з відео

«Я прокидаюся зранку, йду в душ і бачу, що в мене попа просто перевернулась. Я телефоную подружці, ми робимо УЗД, чи не лопнув імплант, чи що з ним взагалі. Вона дістала їх і каже, що в мене були грудні імпланти в сідницях», — говорить блогерка.

Адель Асанті ділиться, що відчувала, що з її тілом відбувається щось не те. Зокрема, імпланти перевертались. Вона скаржилась у клініці, проте у відповідь отримувала лише лайку.

Адель Асанті / © скриншот з відео

Адель Асанті / © скриншот з відео

«Він у мене перевертався десь разів три. Одного разу я попросила свою подружку мені його перевернути, вона мені його руками перевертала», — шокувала блогерка.

Врешті, імпланти Адель дістала, а нові вже не встановлюватиме. Проте їй доведеться робити ін’єкції, оскільки шкіра та м’язи розтягнулись, а просто вправами у спортзалі проблему вже не виправити.

«Вони ж то були, шкіра розтягнулась. Як би я не ходила в зал, воно все одно не допомагає, бо м’яз ослабнув. Тобто треба якось перероблювати», — поділилась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно актора Вікторія Маремуха зробила пластичну операцію. Знаменитість зізналась, що змінила в собі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie