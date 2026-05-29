Жила з грудними імплантами у сідницях: учасниця "Холостяка" шокувала невдалою пластичною операцією

Адель Асанті / © instagram.com/adelasantyxx

Реклама

Учасниця шоу «Холостяк-11», блогерка Адель Асанті, справжнє ім’я якої Анастасія Распутіна, шокувала невдалою пластичною операцією.

Зірка Мережі неодноразово вдавалась до пластики. Проте одна пластична операція ледь не виявилась фатальною через помилку лікарів. В одній із клінік Туреччини Адель по бартеру встановила собі імпланти в сідниці. Проте, як виявилося, пластичний хірург зробив помилку. Він сплутав імпланти і замість сідничних встановив грудні. Про це блогерка дізналась лише через два роки після операції, про що вона розповіла в «Сніданку з 1+1».

Адель Асанті / © скриншот з відео

«Я прокидаюся зранку, йду в душ і бачу, що в мене попа просто перевернулась. Я телефоную подружці, ми робимо УЗД, чи не лопнув імплант, чи що з ним взагалі. Вона дістала їх і каже, що в мене були грудні імпланти в сідницях», — говорить блогерка.

Реклама

Адель Асанті ділиться, що відчувала, що з її тілом відбувається щось не те. Зокрема, імпланти перевертались. Вона скаржилась у клініці, проте у відповідь отримувала лише лайку.

Адель Асанті / © скриншот з відео

«Він у мене перевертався десь разів три. Одного разу я попросила свою подружку мені його перевернути, вона мені його руками перевертала», — шокувала блогерка.

Врешті, імпланти Адель дістала, а нові вже не встановлюватиме. Проте їй доведеться робити ін’єкції, оскільки шкіра та м’язи розтягнулись, а просто вправами у спортзалі проблему вже не виправити.

«Вони ж то були, шкіра розтягнулась. Як би я не ходила в зал, воно все одно не допомагає, бо м’яз ослабнув. Тобто треба якось перероблювати», — поділилась блогерка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно актора Вікторія Маремуха зробила пластичну операцію. Знаменитість зізналась, що змінила в собі.

Новини партнерів