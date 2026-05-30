- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 303
- Час на прочитання
- 2 хв
Всього одна помилка — і ви банкрут: українка попередила про "космічний" штраф в ЄС
Блогерка розповіла про особливе правило, яке діє в теплий сезон, та чому місцева природа буквально недоторканна.
Українка розповіла про одну особливу заборону у Швеції, яка актуальна в теплий період року. Там цінують природу країни не на словах.
Жінка з ніком yak_myra показала у своєму Instagram, як варто відпочивати на природі, аби не вхопити штраф.
За що можуть оштрафувати у Швеції
«У Швеції можна влетіти на штраф за гриль. Навіть якщо в тебе нічого ще не горить. Серйозно. Уяви, ти приїхав на озеро, знайшов гарну скелю біля води, поставив мангал — і все, ти вже порушник. Шведський граніт від жару тріскається і більше не відновлюється ніколи. Для них це майже, як зіпсувати памʼятник», — каже авторка відео.
Втім, багато де у Швеції стоять безкоштовні зони для гриля.
«І найкрутіше те, що дрова там лежать просто так, безкоштовно. А ще влітку, коли посуха, оголошується заборона на будь-який вогонь. До речі, на балконах вугільні та газові грилі також заборонені. Тому всі шведи влітку просто живуть у лісах», — зазначила українка.
Цікаво, що є спеціальний застосунок Naturkartan, який показує дозволені місця по країні.
Як відреагували у Мережі
У коментарях люди подискутували щодо почутого:
«Не усюди стоять зони для гриля, в Гетеборзі біля мене немає цих зон».
«Не правда, штраф за гриль тільки, коли сухий сезон, довго не було дощів, тоді і не можна, можна тільки в спеціальних місцях, де стоїть вже гриль від комуни, а про балкони теж не правда, можна на балконах грилити, якщо це дозволяє фастигхет».
«В мене на балконі газовий гриль стоїть. Залежить від асоціації, в деяких дозволяють, в деяких — ні».
Раніше ми писали про те, що у Швеції соцслужби взялися за українську родину після доносу сусідки. Жінка поскаржилася на дитячий плач.