Проспорт
254
Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів

Ілля вийшов на поле у фінальному матчі, де ПСЖ обіграв лондонський "Арсенал".

Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © Associated Press

Центральний захисник французького ПСЖ Ілля Забарний став четвертим в історії українським футболістом, який виграв Лігу чемпіонів.

23-річний українець став переможцем найпрестижнішого єврокубка у своєму дебютному сезоні в паризькому клубі.

Фінальний матч проти лондонського "Арсенала" став для Забарного сьомим у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів і першим у плейоф. Шість поєдинків він зіграв в основному етапі турніру.

Ілля розпочав матч проти "канонірів" на лавці для запасних, але вийшов на заміну й відіграв увесь другий екстратайм.

Крім Забарного, Лігу чемпіонів серед українців вигравали Андрій Шевченко ("Мілан", 2003), Анатолій Тимощук ("Баварія", 2013) та Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, 2022, 2024).

Нагадаємо, ПСЖ здолав "Арсенал" у серії пенальті (4:3) після нічиєї (1:1) в основний і додатковий час.

ПСЖ вдруге в історії та вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0). Перед цим у півфіналі підопічні Луїса Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

