ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Забарний — у запасі: ПСЖ та "Арсенал" оголосили склади на фінал Ліги чемпіонів

Вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного євротурніру розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
ПСЖ — "Арсенал"

ПСЖ — "Арсенал" / © Associated Press

Французький ПСЖ та англійський "Арсенал" оголосили склади на фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Український центральний захисник парижан Ілля Забарний розпочне матч на лавці для запасних.

Зазначимо, що Забарний став п'ятим в історії українцем, який дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. В основній стадії нинішнього сезону ЛЧ 23-річний українець зіграв шість матчів, але в плейоф на полі взагалі не з'являвся.

Стартові склади на матч ПСЖ — "Арсенал"

ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Жоау Невеш, Кварацхелія, Дембеле, Дуе

Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Гонсалу Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлу, Дро Фернандес, Барколя, Заїр-Емері, Мбає

"Арсенал": Рая, Москера, Саліба, Габріел Магальяес, Інкап'є, Льюїс-Скеллі, Райс, Едегор, Сака, Троссард, Гаверц

Запасні: Аррісабалага, Жезус, Езе, Мартінеллі, Тімбер, Дьокереш, Ньоргор, Мадуеке, Меріно, Калафіорі, Субіменді, Доуман

Вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного євротурніру відбудеться сьогодні, 30 травня, на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Арсенал".

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок. Перед цим у півфіналі підопічні Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

Для ПСЖ це буде третій в історії фінал Ліги чемпіонів. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії" (0:1).

"Арсенал" удруге зіграє у фіналі Ліги чемпіонів і вперше за 20 років. У сезоні-2005/06 "каноніри" програли поєдинок за трофей "Барселоні" (1:2).

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie