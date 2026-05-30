Забарний — у запасі: ПСЖ та "Арсенал" оголосили склади на фінал Ліги чемпіонів

ПСЖ — "Арсенал" / © Associated Press

Французький ПСЖ та англійський "Арсенал" оголосили склади на фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Український центральний захисник парижан Ілля Забарний розпочне матч на лавці для запасних.

Зазначимо, що Забарний став п'ятим в історії українцем, який дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. В основній стадії нинішнього сезону ЛЧ 23-річний українець зіграв шість матчів, але в плейоф на полі взагалі не з'являвся.

Стартові склади на матч ПСЖ — "Арсенал"

ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Жоау Невеш, Кварацхелія, Дембеле, Дуе

Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Гонсалу Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлу, Дро Фернандес, Барколя, Заїр-Емері, Мбає

"Арсенал": Рая, Москера, Саліба, Габріел Магальяес, Інкап'є, Льюїс-Скеллі, Райс, Едегор, Сака, Троссард, Гаверц

Запасні: Аррісабалага, Жезус, Езе, Мартінеллі, Тімбер, Дьокереш, Ньоргор, Мадуеке, Меріно, Калафіорі, Субіменді, Доуман

Вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного євротурніру відбудеться сьогодні, 30 травня, на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок. Перед цим у півфіналі підопічні Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

Для ПСЖ це буде третій в історії фінал Ліги чемпіонів. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії" (0:1).

"Арсенал" удруге зіграє у фіналі Ліги чемпіонів і вперше за 20 років. У сезоні-2005/06 "каноніри" програли поєдинок за трофей "Барселоні" (1:2).

