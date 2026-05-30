Путін потрапив у "цугцванг" у війні проти України – WP

Війна Росії проти України, розпочата Володимиром Путіним як «спеціальна військова операція» з метою швидкого знищення української державності, на п’ятому році зайшла у стан, який низка аналітиків описує як стратегічний «цугцванг», коли будь-який подальший крок лише погіршує становище.

Про це пише Washington Post.

Видання наголошує, що очікування Кремля щодо швидкого завершення війни не справдилися: у 2026 році Росія змогла захопити лише близько 0,04% території України, а в окремі місяці навіть втрачала раніше зайняті позиції.

Водночас, за оцінками The Economist, за понад чотири роки бойових дій втрати Росії серед військовослужбовців сягають близько 3% довоєнного мобілізаційного ресурсу, що включає загиблих і поранених.

Автор публікації також цитує видання Wall Street Journal, яке зазначає, що значна частина особового складу російської армії складається з погано підготовлених мобілізованих, яких швидко відправляють на фронт. Це підсилює втрати окупаційної армії РФ на тлі високої інтенсивності бойових дій і використання українських дронів, які створили глибокі «кіл-зони» до 30 км.

У матеріалі підкреслюється, що сучасна війна набула рис позиційного протистояння, подібного до Першої світової, де незначні просування супроводжуються великими втратами живої сили. Російські підрозділи, за оцінками журналістів, змушені обмежувати пересування через постійну загрозу безпілотників, що ускладнює логістику та збільшує ризики втрат.

Окремо відзначається, що через загрозу ударів українських дронів Путін дедалі частіше змушений перебувати в укриттях, тоді як атаки вже фіксуються навіть поблизу Москви.

Водночас конфлікт, за оцінками експертів, уже спричинив посилення НАТО та змінив безпекову архітектуру Європи.

Аналітики, на яких посилається Washington Post, описують поточний стан Росії як «негативну рівновагу» — ситуацію, коли держава формально зберігає стійкість, але поступово виснажує власний ресурс і потенціал.

Колишні російські чиновники та військові аналітики, цитовані у матеріалі, вважають, що війна зайшла у фазу стратегічного цугцвангу, коли будь-яке рішення Кремля не дає виграшу, а лише посилює довгострокові втрати, і припускають, що подальший розвиток подій може визначити здатність Росії реагувати на зміну балансу сил у війні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський диктатор має викривлене уявлення про «успіхи» своїх військ в Україні, бо йому брешуть про ситуацію на фронті.

Раніше Daily Express повідомило з посиланням на дані розвідки, що українські безпілотники домінують на ділянках так званого коридору Крим-Донецьк — стратегічної автомагістралі, якою перевозять паливо, боєприпаси і військові матеріали з Росії.

Раніше видання Bild назвало три головні чинники, які перетворюють війну на виснаження на серйозну проблему для Кремля.

