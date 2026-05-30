Як заточити ножі м’ясорубки: простий спосіб відновити гостроту в домашніх умовах

Як наточити ніж м’ясорубки / © pexels.com

На щастя, заточити ножі м’ясорубки можна самостійно вдома, без дорогих інструментів. Нижче — перевірений спосіб, який використовують у DIY-практиці.

Коли потрібно заточувати ніж м’ясорубки

Ознаки, що ніж втратив гостроту:

м’ясо виходить «розмазаним», а не різаним;

м’ясорубка забивається;

доводиться докладати більше зусиль;

фарш виходить нерівномірний;

чути скрегіт або нерівну роботу механізму.

Якщо ви помітили хоча б 2–3 ознаки — час для заточки.

Що потрібно для заточування

Для домашнього способу вам знадобиться:

рівна поверхня (скло, дзеркало або керамічна плитка);

наждачний папір (зернистість 120–600);

вода (за бажанням для змочування);

серветка або ганчірка;

викрутка (для розбирання м’ясорубки).

Як правильно заточити ніж м’ясорубки

Розберіть м’ясорубку — акуратно розберіть пристрій і дістаньте:

ніж;

решітку;

шнек.

Запам’ятайте правильну послідовність складання — це важливо.

Підготуйте поверхню для заточки — покладіть наждачний папір на ідеально рівну основу (наприклад, скло). Це критично, бо ніж має сточуватися рівномірно, без перекосів. Заточуйте ніж плавними рухами — притисніть ніж пласкою стороною до наждачного паперу та виконуйте:

кругові рухи або «вісімку»;

рівномірний тиск по всій площині;

без перекосів.

Заточуйте до появи рівномірної матової поверхні без блискучих ділянок.

Обробіть решітку — решітка теж впливає на якість різання. Її також потрібно:

притерти на наждачці;

вирівняти поверхню;

прибрати задирки.

Ніж і решітка мають щільно прилягати один до одного — це ключ до ефективної роботи.

Перевірте результат — промийте деталі, зберіть м’ясорубку, перевірте роботу на невеликій кількості м’яса.

Якщо все зроблено правильно — м’ясо ріжеться легко, без «мазання».

Корисні поради

не використовуйте грубу силу під час заточування;

важлива ідеальна рівність поверхні;

краще працювати поступово, ніж зняти забагато металу;

після заточки завжди перевіряйте прилягання ножа до решітки.

Заточування ножа м’ясорубки — це проста процедура, яка дозволяє повністю відновити її продуктивність. Достатньо трохи часу, наждачного паперу та рівної поверхні, щоб пристрій знову працював як новий.

FAQ

Як заточити ніж м’ясорубки в домашніх умовах?

Ніж можна заточити на наждачному папері, закріпленому на рівній поверхні, виконуючи плавні кругові рухи до вирівнювання поверхні.

Чому м’ясорубка не ріже м’ясо, а мнеться?

Найчастіше причина — затуплений ніж або нерівна решітка, які перестають щільно прилягати одна до одної.

Чим заточити ніж м’ясорубки без спеціального інструменту?

У домашніх умовах найкраще використовувати наждачний папір середньої зернистості та рівну основу, наприклад скло або керамічну плитку.

