Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

Як заточити ножі м’ясорубки: простий спосіб відновити гостроту в домашніх умовах

З часом навіть якісна м’ясорубка починає гірше працювати: м’ясо не ріже, а мнеться, забивається, з’являється зайвий шум і зусилля під час прокручування. Найчастіша причина — затуплений ніж і решітка.

Як наточити ніж м’ясорубки

Як наточити ніж м’ясорубки / © pexels.com

На щастя, заточити ножі м’ясорубки можна самостійно вдома, без дорогих інструментів. Нижче — перевірений спосіб, який використовують у DIY-практиці.

Коли потрібно заточувати ніж м’ясорубки

Ознаки, що ніж втратив гостроту:

  • м’ясо виходить «розмазаним», а не різаним;

  • м’ясорубка забивається;

  • доводиться докладати більше зусиль;

  • фарш виходить нерівномірний;

  • чути скрегіт або нерівну роботу механізму.

Якщо ви помітили хоча б 2–3 ознаки — час для заточки.

Що потрібно для заточування

Для домашнього способу вам знадобиться:

  • рівна поверхня (скло, дзеркало або керамічна плитка);

  • наждачний папір (зернистість 120–600);

  • вода (за бажанням для змочування);

  • серветка або ганчірка;

  • викрутка (для розбирання м’ясорубки).

Як правильно заточити ніж м’ясорубки

  1. Розберіть м’ясорубку — акуратно розберіть пристрій і дістаньте:

  • ніж;

  • решітку;

  • шнек.

Запам’ятайте правильну послідовність складання — це важливо.

  1. Підготуйте поверхню для заточки — покладіть наждачний папір на ідеально рівну основу (наприклад, скло). Це критично, бо ніж має сточуватися рівномірно, без перекосів.

  2. Заточуйте ніж плавними рухами — притисніть ніж пласкою стороною до наждачного паперу та виконуйте:

  • кругові рухи або «вісімку»;

  • рівномірний тиск по всій площині;

  • без перекосів.

Заточуйте до появи рівномірної матової поверхні без блискучих ділянок.

  1. Обробіть решітку — решітка теж впливає на якість різання. Її також потрібно:

  • притерти на наждачці;

  • вирівняти поверхню;

  • прибрати задирки.

Ніж і решітка мають щільно прилягати один до одного — це ключ до ефективної роботи.

  1. Перевірте результат — промийте деталі, зберіть м’ясорубку, перевірте роботу на невеликій кількості м’яса.

Якщо все зроблено правильно — м’ясо ріжеться легко, без «мазання».

Корисні поради

  • не використовуйте грубу силу під час заточування;

  • важлива ідеальна рівність поверхні;

  • краще працювати поступово, ніж зняти забагато металу;

  • після заточки завжди перевіряйте прилягання ножа до решітки.

Заточування ножа м’ясорубки — це проста процедура, яка дозволяє повністю відновити її продуктивність. Достатньо трохи часу, наждачного паперу та рівної поверхні, щоб пристрій знову працював як новий.

FAQ

Як заточити ніж м’ясорубки в домашніх умовах?

Ніж можна заточити на наждачному папері, закріпленому на рівній поверхні, виконуючи плавні кругові рухи до вирівнювання поверхні.

Чому м’ясорубка не ріже м’ясо, а мнеться?

Найчастіше причина — затуплений ніж або нерівна решітка, які перестають щільно прилягати одна до одної.

Чим заточити ніж м’ясорубки без спеціального інструменту?

У домашніх умовах найкраще використовувати наждачний папір середньої зернистості та рівну основу, наприклад скло або керамічну плитку.

