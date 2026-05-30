Чому із заплющеними очима можна бачити візерунки, кольори та фігури: пояснення науковців

Жінка із заплющеними очима / © Freepik

Реклама

Більшість людей, заплющуючи очі, бачать лише темряву. Однак дехто помічає яскраві плями, геометричні фігури, кольорові візерунки або навіть обриси предметів і людей.

Хоча такі явища можуть здаватися дивними чи навіть тривожними, у багатьох випадках вони мають цілком наукове пояснення.

Люди, які стикаються з подібними візуальними ефектами, часто описують їх як мерехтливі кольори, рухомі фігури, світлові спалахи або картинки, схожі на зображення в калейдоскопі.

Реклама

Попри поширену думку, це явище не завжди пов’язане із захворюваннями чи порушеннями роботи мозку. У багатьох випадках воно є природною особливістю роботи нервової системи.

Одним із найпоширеніших пояснень є так звані галюцинації із заплющеними очима.

За даними Ubie Health, якщо такі зорові образи виникають переважно перед засинанням, вони можуть бути гіпнагогічними галюцинаціями — особливим видом зорових відчуттів, які з’являються під час переходу від стану неспання до сну.

Медична організація зазначає, що бачення «кольорів, сіток або геометричних фігур, що вирують, коли ви засинаєте, зазвичай є нормальною гіпнагогічною галюцинацією». Це пов’язано з тим, що зорова кора головного мозку продовжує залишатися активною навіть тоді, коли свідомість поступово переходить у фазу сновидінь.

Реклама

Ще одне поширене пояснення — фосфени.

У Клініці Клівленда пояснюють, що фосфени являють собою «спалахи світла зі структурою або без неї, які ви бачите, коли в око не потрапляє реальне джерело світла».

Саме вони можуть спричиняти появу світлих точок, мерехтливих ліній, кольорових плям або короткочасних спалахів за заплющеними повіками.

За інформацією Інституту офтальмології Vision, виникнення фосфенів може посилюватися під впливом звичних фізіологічних подразників.

Реклама

Фахівці зазначають, що до таких чинників належать «сильне чхання, гучний сміх, кашель, висякання носа або занадто швидке вставання».

Іноді для появи подібних ефектів достатньо навіть легкого натискання на закриті повіки.

Водночас, за даними Healthline, галюцинації із заплющеними очима можуть проявлятися не лише у вигляді кольорів чи геометричних фігур. Деякі люди бачать випадкові предмети, силуети або складніші образи.

У більшості випадків такі явища не становлять загрози для здоров’я. Однак іноді вони можуть бути пов’язані з певними медичними станами.

Реклама

Наприклад, подібні симптоми можуть виникати при гіпонатріємії — небезпечному стані, що характеризується критично низьким рівнем натрію в крові.

Гіпонатріємія належить до невідкладних медичних станів і може супроводжуватися сплутаністю свідомості, сильною слабкістю, порушеннями орієнтації та судомами.

Ще однією можливою причиною є синдром Шарля Бонне, який зазвичай виникає у людей літнього віку внаслідок погіршення зору, зокрема через дегенерацію жовтої плями.

У таких випадках людина може бачити так звані фантомні образи. На відміну від більшості галюцинацій із заплющеними очима, вони часто виникають при відкритих очах.

Реклама

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), люди із синдромом Шарля Бонне можуть бачити геометричні візерунки, лінії, людей, тварин, різні предмети, будівлі або цілі пейзажі.

Такі образи можуть бути як кольоровими, так і чорно-білими, а також залишатися нерухомими або рухатися.

Фахівці зазначають, що подібні візуальні явища здатні виникати раптово та тривати від декількох хвилин до декількох годин.

Саме тому поява візерунків, кольорів або світлових спалахів після заплющення очей не завжди є приводом для занепокоєння. Однак якщо такі симптоми виникають часто, супроводжуються іншими порушеннями самопочуття або починають заважати повсякденному життю, варто звернутися до лікаря для консультації та обстеження.

Реклама

Нагадаємо, чи потрібно приймати вітамін D влітку і в яких продуктах він міститься.

Новини партнерів