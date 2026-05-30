Почему с закрытыми глазами можно видеть узоры, цвета и фигуры: объяснение ученых

Большинство людей, закрывая глаза, видят только тьму. Однако некоторые замечают яркие пятна, геометрические фигуры, цветные узоры или даже очертания предметов и людей.

Хотя такие явления могут казаться странными или даже тревожными, во многих случаях они имеют научное объяснение.

Люди, соприкасающиеся с подобными визуальными эффектами, часто описывают их как мерцающие цвета, подвижные фигуры, световые вспышки или картинки, похожие на изображения в калейдоскопе.

Несмотря на распространенное мнение, это явление не всегда связано с заболеваниями или нарушениями мозга. Во многих случаях оно является природной особенностью работы нервной системы.

Одним из самых распространенных объяснений так называемые галлюцинации с закрытыми глазами.

По данным Ubie Health, если такие зрительные образы возникают преимущественно перед засыпанием, они могут быть гипнагогическими галлюцинациями – особым видом зрительных ощущений, которые появляются при переходе от состояния бодрствования ко сну.

Медицинская организация отмечает, что видение «цветов, сеток или бушующих геометрических фигур, когда вы засыпаете, обычно является нормальной гипнагогической галлюцинацией». Это связано с тем, что зрительная кора головного мозга продолжает оставаться активной даже тогда, когда сознание постепенно переходит в фазу сновидений.

Еще одно распространенное объяснение – фосфены.

В Клинике Кливленда объясняют, что фосфены представляют собой «вспышки света со структурой или без нее, которые вы видите, когда в глаза не попадает реальный источник света».

Именно они могут вызывать появление светлых точек, мерцающих линий, цветных пятен или кратковременных вспышек за закрытыми веками.

По информации Института офтальмологии Vision, возникновение фосфенов может усиливаться под влиянием привычных физиологических раздражителей.

Специалисты отмечают, что к таким факторам относятся «сильное чихание, громкий смех, кашель, высмаркивание носа или слишком быстрое вставание».

Иногда для появления подобных эффектов достаточно даже легкого нажатия на закрытые веки.

В то же время, по данным Healthline, галлюцинации с закрытыми глазами могут проявляться не только в виде цветов или геометрических фигур. Некоторые люди видят случайные предметы, силуэты или более сложные образы.

В большинстве случаев такие явления не представляют угрозы для здоровья. Однако иногда они могут быть связаны с определенными медицинскими состояниями.

Например, подобные симптомы могут возникать при гипонатриемии – опасном состоянии, характеризующемся критически низким уровнем натрия в крови.

Гипонатриемия относится к неотложным медицинским состояниям и может сопровождаться спутанностью сознания, сильной слабостью, нарушениями ориентации и судорогами.

Еще одной возможной причиной является синдром Шарля Бонне, который обычно возникает у пожилых людей вследствие ухудшения зрения, в частности из-за дегенерации желтого пятна.

В этих случаях человек может видеть так называемые фантомные образы. В отличие от большинства галлюцинаций с закрытыми глазами, они часто возникают при открытых глазах.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), люди с синдромом Шарля Бонне могут видеть геометрические узоры, линии, людей, животных, разные предметы, здания или целые пейзажи.

Такие образы могут быть как цветными, так и черно-белыми, а также оставаться неподвижными или двигаться.

Специалисты отмечают, что подобные визуальные явления способны возникать внезапно и продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.

Именно поэтому появление узоров, цветов или световых вспышек после закрывания глаз не всегда является поводом для беспокойства. Однако если такие симптомы возникают часто, сопровождаются другими нарушениями самочувствия или мешают повседневной жизни, следует обратиться к врачу для консультации и обследования.

