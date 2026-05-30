В Киеве и ряде регионов раздается "комбинированная" воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 30 мая

В Киеве вечером 30 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Угроза применения баллистического вооружения», — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:50

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.

Кроме того, над некоторыми регионами кружат вражеские «Шахеды», долетевшие на Запад страны.

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов и Воздушных Сил, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:

Ровенщина:

  • →Дубровица/Волынь;

  • →Заречное/Волынь.

Черниговщина:

  • →Славутич/Киевщина.

Житомирщина:

  • →Овруч/Ровенская область.

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев учитывать воздушные тревоги из-за данных разведки о подготовке Россией нового массированного обстрела.

Напомним, по информации разведки, ВС РФ планируют обстрел накануне Дня Киева (31 мая).

