- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде регионов раздается "комбинированная" воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером 30 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
«Угроза применения баллистического вооружения», — предупредили Воздушные силы ВСУ.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.
Кроме того, над некоторыми регионами кружат вражеские «Шахеды», долетевшие на Запад страны.
Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов и Воздушных Сил, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:
Ровенщина:
→Дубровица/Волынь;
→Заречное/Волынь.
Черниговщина:
→Славутич/Киевщина.
Житомирщина:
→Овруч/Ровенская область.
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев учитывать воздушные тревоги из-за данных разведки о подготовке Россией нового массированного обстрела.
Напомним, по информации разведки, ВС РФ планируют обстрел накануне Дня Киева (31 мая).