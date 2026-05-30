Росіяни відступають у паніці: як роботи та дрони перетворюють "нуль" на технологічне поле бою

Українські наземні роботи замінюють піхоту на передовій / © Рустем Умєров

Війна в Україні зазнає безпрецедентної трансформації. Значну частину небезпечних штурмових та логістичних завдань тепер виконують безпілотні платформи, що дає Силам оборони важливу технологічну перевагу над ворогом.

Про те, як роботизовані системи змінюють ситуацію на полі бою та зберігають життя воїнам, повідомляє CNN.

«Тиха смерть» замість тисяч солдатів

За словами президента Володимира Зеленського, від січня поточного року безпілотні машини здійснили понад 22 тисячі місій, а у квітні роботи вперше самостійно захопили російську позицію.

Окупанти називають ці непомітні апарати з величезним зарядом вибухівки «тихою смертю», адже чують їхнє наближення лише за 10 метрів — тобто вже в радіусі неминучого ураження. Підрозділ «NC13» Третьої штурмової бригади підрахував власну ефективність: для 164 штурмів, які успішно виконали наземні роботи, їм знадобилося б 2300 бійців піхоти. Враховуючи високу статистику втрат у таких міських боях, дистанційні бомби зберегли життя та здоров’я щонайменше тисячі українських військових.

Крім того, автоматизовані системи замінюють людей у виконанні інших смертельно небезпечних завдань. Гусеничні машини з важким кулеметом Browning здатні ховатися в засідці днями, очікуючи на ціль. А воїни 93-ї бригади застосовують платформи для логістики, доставляючи боєприпаси та воду просто на лінію зіткнення, мінімізуючи ризик для життя екіпажів під час постійних атак ворожих БПЛА.

Виснаження РФ та проблеми з резервами

Стратегія України нині спрямована на виснаження ворога: мета полягає в ліквідації 35 тисяч окупантів щомісяця, аби змусити Кремль до непопулярної мобілізації у великих містах. Водночас Сили оборони нищать ворожу логістику: завдяки масованому застосуванню далекобійних дронів ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Р-280 «Новоросія», яка слугує стратегічним сухопутним мостом для забезпечення угруповання РФ на півдні та в окупованому Криму.

Попри успіхи у знищенні російських тилів та технологічну еволюцію, українська армія стикається з серйозною нестачею живої сили. За даними CNN, деякі бійці з 24-ї ОМБр змушені проводити у передових бліндажах під шквальним вогнем майже рік без ротацій.

Коментуючи те, чи можливий кардинальний перелам у війні найближчим часом, політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук зауважує, що для успішного великого наступу Україні поки що бракує двох критичних складників: тотальної переваги в особовому складі та підготовлених резервів. Проте захисники максимально використовують наявні сили на окремих ділянках, і незабаром очікуються позитивні новини з одного з фронтових напрямків. За словами експерта, реальні зміни на полі бою можна буде оцінити наприкінці червня або в липні, коли стануть зрозумілими результати нових мобілізаційних реформ.

