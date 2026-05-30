Путін нажаханий: навколо Кремля з’являється нове кільце ППО

Систему протиповітряної оборони Москви посилюють шляхом розміщення зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) «Панцир» на дахах будівель у межах міста, включно з об’єктами, розташованими поблизу Кремля.

Про це пише Defense Express.

Видання зазначило, що нещодавно у мережі з’явилося відео, на якому в Москві на дах бізнес-центру Nord Star за допомогою важкого вертольота Мі-26Т встановлюють ЗРГК «Панцирь-СМД-Е».

Раніше, у 2023 році, один комплекс «Панцир-С1» було розміщено на даху будівлі Міністерства оборони РФ на південний захід від Кремля. Того ж року ще один такий комплекс з’явився на даху офісної будівлі на південному сході від гололвної резиденції Путіна.

Крім того, у 2023 році ще один «Панцир» був встановлений на даху будівлі Головного управління МВС РФ на півночі від Кремля.

Таким чином, наразі відомо щонайменше про чотири комплекси «Панцир», розміщені безпосередньо в міській забудові Москви. Враховуючи нещодавнє встановлення нового комплексу, не виключається подальше розширення цієї практики.

Як зазначає Defense Express, навколо Москви фактично формується багаторівнева система протиповітряної оборони — від зовнішніх кілець ППО до внутрішнього, міського рівня. Окремі комплекси, розміщені на дахах будівель, створюють додатковий ешелон прикриття центральних районів міста, зокрема урядових об’єктів Кремля.

Видання звертає увагу, що розміщення засобів ППО на дахах цивільних будівель перетворює такі об’єкти на потенційні військові цілі в разі бойових дій, що підвищує ризики для міської інфраструктури та населення. Окремо наголошується, що застосування зенітних систем у щільній міській забудові може створювати додаткову небезпеку через можливе падіння уламків та конструктивні особливості боєприпасів.

За даними Defense Express, бізнес-центр Nord Star, на який нещодавно встановили один із комплексів, розташований поруч із житловими будинками та навчальними закладами, що додатково підвищує потенційні ризики у разі його бойового ураження.

