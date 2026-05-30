Хто очолить США після Трампа: NYT розкрило деталі того, як президент обирає собі наступника

Дональд Трамп вже розпочав прихований кастинг / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дедалі частіше задумується над тим, хто очолить його політичний рух у майбутньому, і влаштовує закриті «опитування» серед соратників, обираючи собі потенційного наступника на президентські вибори 2028 року.

Про це повідомляє авторитетне видання The New York Times, посилаючись на інтерв’ю з понад десятком інсайдерів із найближчого оточення американського лідера.

Як стало відомо журналістам, у приватних розмовах із помічниками та союзниками Трамп регулярно порушує питання щодо свого віцепрезидента: «Чи є у Джей Ді Венса те, що потрібно, аби дійти до кінця?». Водночас сам глава держави часто відповідає, що «не дуже впевнений» у цьому.

Попри те, що Трамп залучає 41-річного Венса до ухвалення ключових рішень і довіряє йому вести медійну війну проти критиків, за кулісами він тримає віцепрезидента в напрузі. За даними NYT, Трамп регулярно проводить серед гостей на закритих вечерях мініопитування, запитуючи: «Кому подобається Джей Ді Венс, а кому — Марко Рубіо?». Поточний державний секретар США Марко Рубіо проводить з Трампом багато часу та серйозно імпонує президенту, що робить його головним конкурентом Венса в кулуарній боротьбі за статус наступника.

Серед головних претензій Трампа до Венса — те, що той ніколи не вигравав важких виборчих перегонів самостійно (без публічної підтримки лідера республіканців), а також його надмірна залученість у суперечки в соціальних мережах. Крім того, Трамп, який прискіпливо ставиться до іміджу, часто критикує стиль віцепрезидента — від його взуття до поведінки на публічних заходах, згадуючи випадок, коли Венс ледь не впустив спортивний трофей на галявині Білого дому.

Додаткову тріщину в стосунки закладає і зовнішня політика. Попри декларовану лояльність, Венсу доводиться балансувати між початковим антивоєнним скепсисом своєї бази та підтримкою військових рішень Трампа, зокрема конфлікту з Іраном. На цьому тлі соратники Трампа, серед яких Марджорі Тейлор Грін, попереджають, що Венсу буде важко зберегти довіру виборців у 2028 році.

Водночас офіційні представники Білого дому називають ці дані вигадкою. Директор із комунікацій Стівен Ченг заявив, що Джей Ді Венс чудово виконує свою роботу, а між лідерами існує «глибока довіра та міцні стосунки». Проте, як зазначають аналітики, питання передачі влади наступному поколінню республіканців залишається для 80-річного Трампа повністю відкритим.

