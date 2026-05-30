Хто очолить США після Трампа: NYT розкрило деталі того, як президент обирає собі наступника
Поки чинний віцепрезидент Джей Ді Венс вважається головним фаворитом на роль наступника Дональда Трампа, сам американський лідер за кулісами вже розпочав прихований кастинг і ставить своїм союзникам одне вкрай делікатне запитання.
Президент США Дональд Трамп дедалі частіше задумується над тим, хто очолить його політичний рух у майбутньому, і влаштовує закриті «опитування» серед соратників, обираючи собі потенційного наступника на президентські вибори 2028 року.
Про це повідомляє авторитетне видання The New York Times, посилаючись на інтерв’ю з понад десятком інсайдерів із найближчого оточення американського лідера.
Як стало відомо журналістам, у приватних розмовах із помічниками та союзниками Трамп регулярно порушує питання щодо свого віцепрезидента: «Чи є у Джей Ді Венса те, що потрібно, аби дійти до кінця?». Водночас сам глава держави часто відповідає, що «не дуже впевнений» у цьому.
Попри те, що Трамп залучає 41-річного Венса до ухвалення ключових рішень і довіряє йому вести медійну війну проти критиків, за кулісами він тримає віцепрезидента в напрузі. За даними NYT, Трамп регулярно проводить серед гостей на закритих вечерях мініопитування, запитуючи: «Кому подобається Джей Ді Венс, а кому — Марко Рубіо?». Поточний державний секретар США Марко Рубіо проводить з Трампом багато часу та серйозно імпонує президенту, що робить його головним конкурентом Венса в кулуарній боротьбі за статус наступника.
Серед головних претензій Трампа до Венса — те, що той ніколи не вигравав важких виборчих перегонів самостійно (без публічної підтримки лідера республіканців), а також його надмірна залученість у суперечки в соціальних мережах. Крім того, Трамп, який прискіпливо ставиться до іміджу, часто критикує стиль віцепрезидента — від його взуття до поведінки на публічних заходах, згадуючи випадок, коли Венс ледь не впустив спортивний трофей на галявині Білого дому.
Додаткову тріщину в стосунки закладає і зовнішня політика. Попри декларовану лояльність, Венсу доводиться балансувати між початковим антивоєнним скепсисом своєї бази та підтримкою військових рішень Трампа, зокрема конфлікту з Іраном. На цьому тлі соратники Трампа, серед яких Марджорі Тейлор Грін, попереджають, що Венсу буде важко зберегти довіру виборців у 2028 році.
Водночас офіційні представники Білого дому називають ці дані вигадкою. Директор із комунікацій Стівен Ченг заявив, що Джей Ді Венс чудово виконує свою роботу, а між лідерами існує «глибока довіра та міцні стосунки». Проте, як зазначають аналітики, питання передачі влади наступному поколінню республіканців залишається для 80-річного Трампа повністю відкритим.
Нагадаємо, у США розпочали нову спробу оголосити імпічмент Дональду Трампу — до Конгресу подано відповідну резолюцію. У ній викладено 13 пунктів обвинувачення, що охоплюють як внутрішню політику, так і дії на міжнародній арені.