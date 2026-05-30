Румунія терміново отримує військове підкріплення після інциденту з російським дроном

Італійський солдат / © Associated Press

Реклама

Після інциденту з російським безпілотником у румунському місті Галац Італія вирішила прискорити відправлення військового контингенту до Румунії, щоб посилити підготовку до протидії загрозам з боку Москви.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на урядові джерела в Італії.

За інформацією видання, близько 100 італійських військовослужбовців та кілька бойових літаків прибудуть до Румунії вже 15 червня. Хоча місія була запланована раніше, її реалізацію вирішили прискорити після нещодавнього інциденту з російським дроном у прикордонному з Україною регіоні.

Реклама

Італійські військові базуватимуться на авіабазі Міхая Когелнічану поблизу Констанци, яка є одним із ключових військових об’єктів на східному фланзі НАТО та розташована відносно близько до району потенційних загроз з боку Росії.

За інформацією Digi24, основною метою місії стане підготовка румунських військових до боротьби з безпілотниками та іншими сучасними повітряними загрозами.

Йдеться про підрозділи, які спеціалізуються на протиповітряній обороні та повітряних операціях. Разом із військовими до Румунії можуть бути перекинуті не лише винищувачі, а й спеціалізовані засоби боротьби з дронами, включно з безпілотниками-перехоплювачами.

За даними джерел видання, майбутня операція відрізняється від традиційних місій повітряного патрулювання НАТО та матиме окремий характер.

Реклама

Очікується, що італійський контингент перебуватиме в Румунії близько місяця, проводячи навчання та відпрацьовуючи сценарії реагування на можливі повітряні загрози.

Реакція Рима на інцидент у Галаці

Після падіння російського безпілотника в районі Галаца керівництво Італії публічно висловило підтримку Румунії.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про солідарність із румунським народом та направив відповідне повідомлення своєму румунському колезі.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що інцидент стосується не лише Румунії, а й усього євроатлантичного простору, назвавши його атакою на союзника та державу-члена Європейського Союзу.

Реклама

На тлі зростання кількості випадків проникнення російських безпілотників у повітряний простір країн східного флангу НАТО рішення Рима прискорити відправку військових розглядається як один із кроків для посилення готовності союзників до можливих нових загроз з боку Росії.

Дрон РФ в Румунії — що відомо

Вночі 29 травня дрон РФ влетів у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац. Постраждало щонайменше двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців. Міноборони Румунії заявило, що цей БпЛА був російського походження.

Повітряні сили Румунії підняли два винищувачі F-16, які підтримував гелікоптер, для перехоплення повітряної цілі. Втім, румунські військові не знищили російський дрон. Міноборони пояснило це тим, що вони не можуть ризикувати «створенням більшої загрози».

Президент Румунії Нікушор Дан обговорив інцидент з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та домовився продовжувати координацію в межах Альянсу для зміцнення оборони та східного флангу.

Реклама

Новини партнерів