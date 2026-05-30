ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
656
Час на прочитання
2 хв

Кремль в істериці через Румунію: в Росії видали шокувальні заяви

Після влучання «Шахеда» в Румунії Москва зірвалася на нові абсурдні звинувачення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація видала чергову нісенітницю після своєї ж атаки дроном по Румунії та навіть знайшла винних.

Нову абсурдну заяву зробити у посольстві РФ у Бухаресті.

У дипустанові нахабно кинули звинувачення на адресу НАТО та ЄС. Мовляв, вони скористались інцидентом «для реалізації зовнішньополітичної лінії, спрямованої на конфронтацію з Росією».

Водночас російський посол в Румунії Володимир Липаєв пішов ще далі у своїх вигадках. З його слів, інцидент із падінням БпЛА у місті Галац «має не випадковий характер» і навіть «був заздалегідь спланований».

«Заходи у відповідь з нашого боку, безсумнівно, будуть. За подібні безвідповідальні рішення так чи інакше треба розплачуватися», — пригрозив він.

Окрім того, Липаєв накинувся на Україну, брехливо заявивши про «постановочну провокацію» і нібито бажання Києва «втягнути НАТО у війну з Росією».

Атака на Румунію — заяви РФ 

Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін ознайомлений з тим, що БпЛА Росії влетів у багатоповерхівку в Румунії. Водночас час диктатор висунув власну версію подій. Мовляв, до завершення офіційної експертизи уламків безпілотника нібито не можна стверджувати про його походження.

Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова у традиційній для себе манері пригрозила Румунії відповіддю через закриття генконсульства Росії в місті Констанца. Ситуацію з інцидентом в Румунії, який виник саме через дії Москви, вона зухвало назвала «галасом».

Тим часом кремлівський блазень, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив країнам ЄС новими ударами. Мовляв, ці держави нібито є «прямими учасниками війни проти Росії».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
656
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie