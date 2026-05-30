Агресорка Російська Федерація видала чергову нісенітницю після своєї ж атаки дроном по Румунії та навіть знайшла винних.

Нову абсурдну заяву зробити у посольстві РФ у Бухаресті.

У дипустанові нахабно кинули звинувачення на адресу НАТО та ЄС. Мовляв, вони скористались інцидентом «для реалізації зовнішньополітичної лінії, спрямованої на конфронтацію з Росією».

Водночас російський посол в Румунії Володимир Липаєв пішов ще далі у своїх вигадках. З його слів, інцидент із падінням БпЛА у місті Галац «має не випадковий характер» і навіть «був заздалегідь спланований».

«Заходи у відповідь з нашого боку, безсумнівно, будуть. За подібні безвідповідальні рішення так чи інакше треба розплачуватися», — пригрозив він.

Окрім того, Липаєв накинувся на Україну, брехливо заявивши про «постановочну провокацію» і нібито бажання Києва «втягнути НАТО у війну з Росією».

Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін ознайомлений з тим, що БпЛА Росії влетів у багатоповерхівку в Румунії. Водночас час диктатор висунув власну версію подій. Мовляв, до завершення офіційної експертизи уламків безпілотника нібито не можна стверджувати про його походження.

Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова у традиційній для себе манері пригрозила Румунії відповіддю через закриття генконсульства Росії в місті Констанца. Ситуацію з інцидентом в Румунії, який виник саме через дії Москви, вона зухвало назвала «галасом».

Тим часом кремлівський блазень, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив країнам ЄС новими ударами. Мовляв, ці держави нібито є «прямими учасниками війни проти Росії».

Дата публікації 18:26, 29.05.26

