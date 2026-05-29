Субота, 30 травня, один із найскладніших днів місячного календаря, який, на думку астрологів, випробовує нас на міцність. Сили зла, які в цей час виходять назовні, навмисно створюють умови для того, щоб ми робили необдумані, необачні та навіть по-справжньому низькі вчинки, про які згодом — рано чи пізно — доведеться пошкодувати.

Такі «умови гри» вимагають підвищеної обережності, оскільки більшості небажаних дій цілком можна уникнути — головне, не йти на поводі у у численних спокус.

Важливі справи, які сьогодні, найімовірніше, стосуватимуться домашнього господарства, краще залишити в спокої, від ухвалення важливих рішень також слід відмовитися. Натомість можна — і потрібно — займатися творчістю, яка з хобі згодом цілком може перетворитися на бюджетоутворювальне заняття.

Неділя, 31 травня, — один із найщасливіших днів у всьому місячному циклі, коли в світі, що оточує нас, — а разом із ним і у вашій душі — панує абсолютна гармонія, і невідомо, який — макро- чи мікрорівень — у наші дні важливіший. Час підходить для будь-яких — передусім, домашніх — мирних справ, ухвалення важливих рішень, спілкування з близькими — особливо, якщо йдеться про примирення й налагодження стосунків.

Також можна вирушати в поїздки будь-якого — ділового чи розважального — характеру, вони виявляться вдалими.

Кому пощастить у такий неоднозначний час?

Близнята

Близнятам, які давно — і цілком щасливо — живуть за кордоном, зірки не просто радять, а наполегливо рекомендують хоча б ненадовго повернутися додому.

По-перше, навіть за нетривалий час розв’язати дуже важливе — матеріальне чи житлове — питання, яке тривалий час не давало їм спокою.

А, по-друге, — і це, мабуть, найголовніше — вони зможуть зустрітися з близькими людьми, яких представники знака давно не бачили.

Вихідні — найкращий час для спілкування, коли можна посидіти в кав’ярні, погуляти містом або просто запросити друзів і рідних у гості — спілкування з ними може виявитися не тільки приємним, а й корисним — в усіх сенсах.

Рак

Ракам — після всіх професійних і сімейних хвилювань, які вони пережили останнім часом, — зірки наполегливо рекомендують відкласти всі справи, а заразом і пов’язані з ними думки вбік, і як слід відпочити.

Найкраще вирушити за місто, де відсутність метушні, природи і свіже повітря можуть створити з представниками знака справжні дива, перетворивши їх зі втомлених людей з явними ознаками емоційного вигорання на оптимістів, яким до снаги розв’язати будь-які, навіть найскладніші — як робочі, так і особисті — завдання.

Якщо з якихось причин втекти на природу виявиться нелегко, варто згадати, що парки і приємні заняття можна знайти і в межах міста.

Риби

Рибам, які пережили певні складнощі, пов’язані насамперед зі станом їхнього здоров’я, саме час подумати про те, навіщо і чому їх їм послали. Можливо, зіркам набридло спостерігати, як представники знака безглуздо метушаться туди-сюди, прагнучи осягнути неосяжне, водночас розв’язуючи безліч найрізноманітніших — часом спрямованих у протилежні боки — завдань.

Час вимушеного відпочинку, який їм подарували зірки зараз, дасть змогу не лише гарно відпочити та відіспатися, а й проаналізувати своє життя, переглянувши пріоритети, тоді до активного життя вони повернуться зовсім іншими людьми.

