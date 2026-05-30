Після удару по країні НАТО Кремль зробив тривожну заяву: до чого готується Путін і що стоїть за атакою

Володимир Путін. / © Associated Press

Вночі проти 29 травня російський безпілотник «Шахед» вдарив по багатоповерховому житловому будинку в місті Галац (Румунія), що за сім кілометрів від українського кордону. Дрони увійшли до повітряного простору Румунії під час атаки РФ по цивільних об’єктах та інфраструктурі поблизу кордону вздовж річки Дунай.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що безпілотники РФ порушили повітряний простір Румунії щонайменше 28 разів, а їхні фрагменти потрапляли до країни 47 разів від початку великої війни в сусідній Україні. Втім, це перше вторгнення, в результаті якого постраждали цивільні особи на території країни, що є членом Північноатлантичного альянсу.

«Все частіші вторгнення російських БпЛА до повітряного простору НАТО свідчать, що диктатор Росії Володимир Путін обрав безрозсудну політику, яка приймає ризик потрапляння їхніх безпілотників до держав Альянсу — як прийнятний наслідок своїх ударів в Україні. Путін, схоже, тепер визнає ризик жертв серед цивільного населення в країнах НАТО прийнятним наслідком ударної кампанії РФ», — наголошують в ISW.

Аналітики зауважють: враховуючи обмеження на операції протиповітряної оборони Румунії, НАТО, можливо, доведеться розглянути питання про укладення можливих угод про протиповітряну оборону з Україною та Молдовою як питання самооборони від ударів російських БпЛА по країнах Альянсу, незалежно від того, чи є вторгнення дронів випадковими чи навмисними.

Удар дрона РФ по Румунії — реакція Кремля

Водночас високопосадовці Кремля схиляються до двох окремих відповідей на удар дрона в Румунії. Однак разом вони мають на меті відвернути відповідальність агресорки Росії за цей інцидент, хибно звинуватити Україну та перевірити реакцію НАТО на вторгнення російських БпЛА.

Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зухвало заявив, що європейські держави є «безпосередніми учасниками» війни проти Росії та що «[європейські країни] ще нічого не бачили… тому їм краще звикнути до цього. Це не останній раз».

Аналітки ISW констатують, що така відповідь Медведєва фактично загрожує Румунії і іншим державам Європи подальшими ударами дронів, якщо ці країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

Своєю чергою, «фюрер» Путін розкритикував твердження Європи про те, що дрон був російським, і заявив, що ніхто не може точно сказати про його походження. Він також нахабно натякнув, що БпЛА був українським, і запропонував оглянути уламки дрона, щоб визначити його походження, якщо румунська влада передасть уламки Росії.

«Медведєв часто робить більш радикальні та дивні заяви, ніж інші кремлівські чиновники, але його заяви все ще відображають загрози, яких прагне Кремль — і сам Путін у минулому виконував на Заході», — йдеться у звіті.

Депутати Державної думи Росії, які часто виступають рупорами риторичних ліній Кремля, також ухилилися від відповідальності РФ за удар і звинуватили Захід в ескалації проти Москви.

Американські фахівці наголошують: Кремль спостерігав за реакцією НАТО на попередні вторгнення російських дронів до їхнього повітряного простору — особливо в їх розпал восени 2025-го. Ймовірно, Москва використає удар 29 травня в Румунії, щоб перевірити реакцію Альнсу як на саме вторгнення дронів, так і на риторику Кремля, незалежно від того, чи була атка випадковою чи навмисною.

«Такі вторгнення та удари триватимуть доти, доки війська РФ продовжуватимуть використовувати дрони поблизу кордонів НАТО. Альянсу, можливо, доведеться скоригувати свою політику та системи протиповітряної оборони, щоб захистити свій народ від російської безрозсудності», — підсумували в Інституті.

Атака на Румунії — що відомо

Минулої ночі ночі дрон врізався у багатоповерхівку в румунському місті Галац. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців. Міністерство оборони країни заявило, що цей БпЛА був російського походження, а все його корисне навантаження здетонувало після удару.

МЗС країни засудило атаку, назвавши її «безвідповідальною ескалацією» з боку РФ та «серйозним порушенням міжнародного права». Президент Нікушор Дан заявив, що «Росія несе відповідальність за удар», бо поведінка Москви ігнорує міжнародне право та безпеку громадян держави-члена НАТО.

Після атаки Бухарест терміново звернувся до НАТО та ЄС, а також закрив російське консульство в Констанці та оголосив консула персоною нон грата у відповідь на удар. Москву таке рішення вкрай обурило.

Дата публікації 18:26, 29.05.26

