Росію знову атакували "добрі" дрони: де горіло і вибухало
Під ударом опинилося місто Таганрог, де прогриміла серія вибухів і фіксується займання у районі порту.
Росія в ніч проти 30 травня пережила чергову атаку невідомих дронів. У Таганрозі під удар потрапив танкер.
OSINT-канали повідомляли, що росіяни масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.
Зрання губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку і повідомив про наслідки.
«На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація уточнюється», — написав він у Telegram.
Нагадаємо, сили оборони України завдали нищівного удару ракетами «Нептун» по підприємству-виробнику дронів у російському Таганрозі. Підтверджено знищення двох виробничих об’єктів і пошкодження ще чотирьох.