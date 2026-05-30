ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Росію знову атакували "добрі" дрони: де горіло і вибухало

Під ударом опинилося місто Таганрог, де прогриміла серія вибухів і фіксується займання у районі порту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
У РФ заявили про атаки

У РФ заявили про атаки / © Associated Press

Росія в ніч проти 30 травня пережила чергову атаку невідомих дронів. У Таганрозі під удар потрапив танкер.

OSINT-канали повідомляли, що росіяни масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.

Зрання губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку і повідомив про наслідки.

«На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація уточнюється», — написав він у Telegram.

Нагадаємо, сили оборони України завдали нищівного удару ракетами «Нептун» по підприємству-виробнику дронів у російському Таганрозі. Підтверджено знищення двох виробничих об’єктів і пошкодження ще чотирьох.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie