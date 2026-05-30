Росію знову атакували "добрі" дрони: де горіло і вибухало

Росія в ніч проти 30 травня пережила чергову атаку невідомих дронів. У Таганрозі під удар потрапив танкер.

OSINT-канали повідомляли, що росіяни масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.

Зрання губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку і повідомив про наслідки.

«На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація уточнюється», — написав він у Telegram.

Нагадаємо, сили оборони України завдали нищівного удару ракетами «Нептун» по підприємству-виробнику дронів у російському Таганрозі. Підтверджено знищення двох виробничих об’єктів і пошкодження ще чотирьох.

