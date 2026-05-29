Українцям можуть доплачувати 10% до пенсії: хто має право на надбавку

Пенсія. / © Національний банк України

В Україні частина пенсіонерів може отримувати вищі виплати завдяки спеціальним надбавкам. Деякі з них нараховують автоматично, однак є й такі, для оформлення яких потрібно звертатися до Пенсійного фонду особисто. Йдеться про громадян, які отримали статус почесного донора.

Про цеповідомили у Пенсійному фонді України.

Надбавку надають громадянам зі статусом почесного донора України — це регулює законодавство. Втім, статус можуть надати тільки тим донорам, які на безкоштовній основі здали:

кров у сумарному обсязі, що дорівнює 40 максимальним дозам;

плазму загальним обсягом, що дорівнює 60 максимальним дозам;

40 максимально допустимих доз клітин крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити).

Зазначчається, що такі громадяни отримують посвідчення та нагрудний знак «Почесний донор України». Правом на надбавку наділені громадяни, нагороджені знаком «Почесний донор СРСР».

Розмір доплати — 10% від прожиткового мінімуму. 2026-го показник підвищився до 2 595 грн, а тому розмір щомісячної доплати нині становить 259 грн.

Як оформити надбавку до пенсії

Для того, щоб оформити додаткові виплати до пенсії, громадяни зі статусом донора повинні надати ПФУ такі документи:

заяву про призначення надбавки до пенсії;

паспорт/інший документ, що посвідчить особу;

ідентифікаційний код;

документи про відзнаку «Почесний донор України» або «Почесний донор СРСР».

Донором крові може стати будь-який громадянин після досягнення 18-річного віку у разі надання письмової згоди на донорство, а також — після проходження медичного обстеження та відсутності протипоказань.

У день здавання крові такій людині мають забезпечити звільнення від роботи, навчання, військової служби на основі медичної довідки. Також донор може претендувати на отримання вихідного одразу після донації або можливість додати такий день до обсягу основної відпустки;

Окрім того, громадяни, які упродовж року безкоштовно здали дві дози крові або чотири дози плазми, можуть розраховувати на оплату лікарняного на рівні 100% середньої зарплати.

Нагадаємо, у ПФУ наголошують, що деяким українцям можуть не призначити пенсію. Зараз для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Найчастіше відмовляють або відбуваються затримки в призначенні через кілька причин. Зокрема, через недостатній страховий стаж, помилки у документах, недостовірні відомості тощо.

