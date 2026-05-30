Кремль. / © Associated Press

Агрессорка Российская Федерация издала очередную чушь после своей же атаки дроном по Румынии и даже нашла виновных.

Новое абсурдное заявление сделать в посольстве РФ в Бухаресте.

В дипучреждении нагло бросили обвинения в адрес НАТО и ЕС. Мол, они воспользовались инцидентом «для реализации внешнеполитической линии, направленной на конфронтацию с Россией».

В то же время, российский посол в Румынии Владимир Липаев пошел еще дальше в своих выдумках. По его словам, инцидент с падением БпЛА в городе Галац «носит не случайный характер» и даже «был заранее спланирован».

«Ответные меры с нашей стороны, несомненно, будут. За подобные безответственные решения так или иначе нужно расплачиваться», — пригрозил он.

Кроме того, Липаев набросился на Украину, лживо заявив о «постановочной провокации» и якобы желании Киева «втянуть НАТО в войну с Россией».

Атака на Румынию — заявления РФ

Спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ознакомлен с тем, что БПЛА России влетел в многоэтажку в Румынии. В то же время время диктатор выдвинул собственную версию событий. Мол, до завершения официальной экспертизы обломков беспилотника якобы нельзя утверждать о его происхождении.

Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова в традиционной для себя манере пригрозила Румынии ответом из-за закрытия генконсульства России в городе Констанца. Ситуацию с инцидентом в Румынии, возникшим именно из-за действий Москвы, она вызывающе назвала «шумом».

Тем временем кремлевский шут, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил странам ЕС новыми ударами. Мол, эти государства якобы являются «прямыми участниками войны против России».

Дата публикации 18:26, 29.05.26 Количество просмотров 20

