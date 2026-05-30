Кремль в истерике из-за Румынии: в России издали шокирующие заявления
После попадания «Шахеда» в Румынии Москва сорвалась на новые абсурдные обвинения.
Агрессорка Российская Федерация издала очередную чушь после своей же атаки дроном по Румынии и даже нашла виновных.
Новое абсурдное заявление сделать в посольстве РФ в Бухаресте.
В дипучреждении нагло бросили обвинения в адрес НАТО и ЕС. Мол, они воспользовались инцидентом «для реализации внешнеполитической линии, направленной на конфронтацию с Россией».
В то же время, российский посол в Румынии Владимир Липаев пошел еще дальше в своих выдумках. По его словам, инцидент с падением БпЛА в городе Галац «носит не случайный характер» и даже «был заранее спланирован».
«Ответные меры с нашей стороны, несомненно, будут. За подобные безответственные решения так или иначе нужно расплачиваться», — пригрозил он.
Кроме того, Липаев набросился на Украину, лживо заявив о «постановочной провокации» и якобы желании Киева «втянуть НАТО в войну с Россией».
Атака на Румынию — заявления РФ
Спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ознакомлен с тем, что БПЛА России влетел в многоэтажку в Румынии. В то же время время диктатор выдвинул собственную версию событий. Мол, до завершения официальной экспертизы обломков беспилотника якобы нельзя утверждать о его происхождении.
Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова в традиционной для себя манере пригрозила Румынии ответом из-за закрытия генконсульства России в городе Констанца. Ситуацию с инцидентом в Румынии, возникшим именно из-за действий Москвы, она вызывающе назвала «шумом».
Тем временем кремлевский шут, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил странам ЕС новыми ударами. Мол, эти государства якобы являются «прямыми участниками войны против России».