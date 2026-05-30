31 мая 2026 года — воскресенье. 1557-й день войны в Украине.

Завтра, 31 мая, верующие празднуют Троицу. Один из главных христианских праздников, который отмечают на 50-й день после Пасхи. Оно посвящено сошествию Святого Духа на апостолов, после чего они получили силу проповедовать Евангелие на разных языках. Это событие считается «рождением» Церкви. В традиции в Украине это также «Зеленые праздники»: храмы и дома украшают зеленью, ветвями деревьев и травами как символ обновления, жизни и Божьей благодати. Верующие посещают богослужения и молятся о духовной силе и защите.

31 мая в Украине празднуют День Киева. Выпадает на последнее воскресенье мая. Это день, когда Киев открывается для празднований и событий: концерты, фестивали, выставки, спортивные забеги, ярмарки и культурные мероприятия по всему городу. Атмосфера обычно очень жива, особенно в центре, на набережных и парках. Праздник начали массово отмечать в 1982 году во время празднования 1500-летия Киева. Впоследствии оно стало ежегодной традицией.

Также 31 мая Всемирный день без табака. Его ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1987–1988 годах с целью привлечь внимание к вреду табака и никотиновой зависимости. Каждый год от последствий табака в мире умирают миллионы людей, поэтому этот день не формальность, а напоминание о реальных рисках.

А еще 31 мая Всемирный день попугаев. Это экологическая и природоохранная дата, посвященная попугаям — одной из самых умных и ярких птиц в мире. Цель праздника состоит в том, чтобы привлечь внимание к исчезновению многих видов попугаев и напомнить о проблеме незаконной торговли дикими птицами.

31 мая празднуют День химика. В Украине его традиционно празднуют в последнее воскресенье мая. Этот день посвящен людям, работающим в сфере химии: в лабораториях, заводах, научных институтах, фармацевтике, экологии и других отраслях.

Также 31 мая Международный день блондинок. Его посвящают людям со светлыми (блонд) волосами. Это скорее культурно-развлекательная дата, а не официальный международный праздник. У этого праздника нет официального статуса в ООН или других международных организациях и существует преимущественно в медиа и интернет-культуре.

А еще 31 мая Международный день бортпроводника. Это профессиональный день работников авиации — бортпроводников и стюардов, обеспечивающих безопасность и комфорт пассажиров во время полета. Этот праздник подчеркивает важную, но часто «невидимую» работу людей, делающих авиапутешествия безопасными и комфортными.

31 мая празднуют День веб-дизайнера. Это неофициальный профессиональный праздник людей, создающих внешний вид сайтов: веб-дизайнеров, UI/UX-дизайнеров и цифровых креаторов. Этот праздник — напоминание, что за каждым удобным сайтом стоит продуманный дизайн и много невидимой работы.

