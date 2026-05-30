Таропрогноз на 31 травня 2026 року: що принесе Блакитна повня кожному знаку зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

31 травня проходить під енергією Блакитної повні — рідкісного астрономічного явища, яке символічно пов'язують із завершенням циклів, підбиттям підсумків і несподіваними поворотами долі. Карти Таро вказують: цього дня емоції можуть бути сильнішими зазвичай, а події — більш значущими.

Це гарний час для усвідомлення своїх справжніх бажань, прощання з тим, що віджило себе, та підготовки до нового етапу життя.

Таропрогноз на 31 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Світ

Овни завершують важливий цикл. Те, над чим ви працювали тривалий час, може принести результат або логічне завершення.

Реклама

Телець — Дев’ятка Кубків

Тельцям день приносить задоволення від досягнутого. Можливе здійснення бажання або приємна подія, на яку ви давно чекали.

Близнята — Вісімка Мечів

Близнятам варто звільнитися від внутрішніх обмежень. Багато перешкод існують лише через страх або невпевненість.

Рак — Зірка

Ракам день приносить надію, натхнення і відчуття, що ситуація починає змінюватися на краще.

Лев — Сонце

Левам випадає одна з найкращих карт колоди. День обіцяє успіх, гарний настрій, підтримку та позитивні новини.

Реклама

Діва — Сімка Пентаклів

Дівам варто набратися терпіння. Результати ваших зусиль уже формуються, хоча поки можуть бути не надто помітними.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться зіткнутися з наслідками своїх попередніх рішень. День сприяє чесності та відновленню балансу.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам Блакитна повня принесе потужну трансформацію. Настав час відпустити те, що більше не має майбутнього.

Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям день приносить нову енергію, натхнення і перспективний початок.

Реклама

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Козорогам варто замислитися, чи не надто міцно вони тримаються за минуле або звичний порядок речей.

Водолій — Суд

Водоліям день приносить важливі усвідомлення і можливість перегорнути сторінку життя.

Риби — Верховна Жриця

Рибам варто довіряти інтуїції. Саме вона допоможе побачити те, що приховано від інших.

Кому пощастить 31 травня

Леви, Тельці та Раки можуть отримати позитивні новини, емоційне піднесення та довгоочікувані результати.

Реклама

Кому Блакитна повня принесе найбільше змін

Скорпіонам, Водоліям і Близнятам доведеться переглянути певні погляди, звички або життєві плани.

Що варто робити у Блакитну повню 31 травня

підбивати підсумки останніх місяців;

завершувати старі справи;

проводити практики вдячності;

записувати наміри на літо;

очищати простір від зайвого.

Чого не варто робити

ухвалювати рішення в стані сильних емоцій;

повертатися до токсичних стосунків;

конфліктувати через дрібниці;

ігнорувати сигнали власного тіла та інтуїції.

Загальний прогноз на день

31 травня 2026 року стане днем завершення і підготовки до нового життєвого циклу. Блакитна повня підсилює все, що вже назріло, тому приховані емоції, невирішені питання та важливі усвідомлення можуть вийти на поверхню.

Карти Таро радять не боятися відпускати минуле. Саме звільнивши місце для нового, ви зможете скористатися можливостями, які принесе початок літа.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів