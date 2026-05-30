Таропрогноз на 31 мая 2026: что принесет Голубое полнолуние каждому знаку зодиака

31 мая проходит под энергией Голубой полнолуния — редкого астрономического явления, которое символически связывается с завершением циклов, подведением итогов и неожиданными поворотами судьбы. Карты Таро указывают: в этот день эмоции могут быть сильнее обычно, а события более значимы.

Это хорошее время для осознания своих истинных желаний, прощания с отжившим себя и подготовки к новому этапу жизни.

Таропрогноз на 31 мая 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Мир

Овны завершают важный цикл. То, над чем вы работали длительное время, может принести результат или логическое завершение.

Телец — Девятка Кубков

Тельцам день доставляет удовольствие от достигнутого. Возможно осуществление желания или приятное событие, которого вы давно ждали.

Близнецы — Восьмерка Мечей

Близнецам следует освободиться от внутренних ограничений. Многие препятствия существуют только из-за страха или неуверенности.

Рак — Звезда

Ракам день приносит надежду, вдохновение и ощущение, что ситуация начинает меняться к лучшему.

Лев — Солнце

Львам выпадает одна из лучших карт бревна. День обещает успех, хорошее настроение, поддержку и позитивные новости.

Дева — Семерка Пентаклей

Девам стоит набраться терпения. Результаты ваших усилий уже формируются, хотя пока могут быть не слишком заметны.

Весы — Справедливость

Весам придется столкнуться с последствиями своих предыдущих решений. День способствует честности и восстановлению баланса.

Скорпион — Смерть

Скорпионам Голубое полнолуние принесет мощную трансформацию. Пора отпустить то, что больше не имеет будущего.

Стрелец — Туз Жезлов

Стрельцам день приносит новую энергию, вдохновение и перспективное начало.

Козерог — Четверка Пентаклей

Козорогам стоит задуматься, не слишком ли крепко они держатся за прошлое или привычный порядок вещей.

Водолей — Суд

Водолей день приносит важные осознания и возможность пролистать страницу жизни.

Рыбы — Верховная Жрица

Рыбам следует доверять интуиции. Именно она поможет увидеть то, что скрыто от других.

Кому повезет 31 мая

Львы, Тельцы и Раки могут получить положительные новости, эмоциональный подъем и долгожданные результаты.

Кому Голубое полнолуние принесет больше всего изменений

Скорпионам, Водолеям и Близнецам придется просмотреть определенные взгляды, привычки или жизненные планы.

Что следует делать в Голубое полнолуние 31 мая

подводить итоги последних месяцев;

завершать старые дела;

проводить практики благодарности;

записывать намерения на лето;

очищать пространство от излишнего.

Чего не стоит делать

принимать решение в состоянии сильных эмоций;

возвращаться к токсичным отношениям;

конфликтовать по пустякам;

игнорировать сигналы собственного тела и интуиции.

Общий прогноз на день

31 мая 2026 станет днем завершения и подготовки к новому жизненному циклу. Голубое полнолуние усиливает все, что уже назрело, поэтому скрытые эмоции, нерешенные вопросы и важные осознания могут выйти на поверхность.

Карты Таро советуют не бояться отпускать прошлое. Именно уволив место для нового, вы сможете воспользоваться возможностями, которые принесет начало лета.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

