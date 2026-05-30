Таємницю Бермудського трикутника розкрито: вчені знайшли справжнього винуватця зникнення кораблів

Бермудський трикутник — це регіон Північної Атлантики поблизу Бермудських островів, де протягом багатьох років зникало багато суден. Дехто припускає, що там прихований вир, інші ж навіть вважають, що до зникнень можуть бути відповідальні інопланетяни. Проте провідні експерти дійшли висновку, що за таємничими зникненнями літаків та кораблів стоїть унікальне природне явище, а зовсім не містика.

Виступаючи в документальному фільмі Channel 5 «Секрети Бермудського трикутника», Нік Гатчінгс, розвідник корисних копалин, пояснив: «Бермудські острови — це, по суті, морська гора, це підводний вулкан».

30 мільйонів років тому вона стирчала над рівнем моря. Зараз вона розмилося, і ми залишилися лише з вершиною вулкана.

«У нас є кілька зразків керна (циліндричний стовпчик гірської породи — Ред.), які містять магнетит. Це наймагнітніший природний матеріал на Землі», — зазначає вчений.

Потім у програмі Гатчінгс провів експеримент, використовуючи трохи каменю та компас. Коли камінь поклали на рівну поверхню і перемістили над ним компас, стрілка збилася. Це пов’язано з тим, що гірські породи містять магнетит.

Гатчінгс додав: «Ви можете лише уявити собі стародавніх мореплавців, які пропливали повз Бермудські острови. Це було б дуже тривожно».

Раніше австралійський вчений Карл Крушельницький заявив, що загадки Бермудського трикутника, де нібито зникають кораблі та літаки, насправді ніколи не існувало. Він пояснює цей феномен не містикою чи іншопланетянами, а цілком прозаїчними факторами.

