Тайна Бермудского треугольника раскрыта: ученые обнаружили настоящего виновника исчезновения кораблей

Забудьте об НЛО: эксперты назвали естественную причину катастроф в Бермудском треугольнике

Бермудский треугольник — это регион Северной Атлантики вблизи Бермудских островов, где многие годы исчезало много судов. Некоторые предполагают, что там скрытый водоворот, другие же даже считают, что к исчезновениям могут быть ответственны инопланетяне. Однако ведущие эксперты пришли к выводу, что за таинственными исчезновениями самолетов и кораблей стоит уникальное природное явление, а вовсе не мистика.

Об этом пишет британское издание Daily Star.

Выступая в документальном фильме Channel 5 «Секреты Бермудского треугольника», Ник Гатчингс, разведчик полезных ископаемых, пояснил: «Бермудские острова — это, по сути, морская гора, это подводный вулкан».

30 миллионов лет назад она торчала над уровнем моря. Сейчас она размылась, и мы остались только с вершиной вулкана.

«У нас есть несколько образцов керна (цилиндрический столбик горной породы — Ред.), содержащих магнетит. Это самый магнитный природный материал на Земле», — отмечает ученый.

Затем в программе Гатчингс провел эксперимент, используя немного камня и компас. Когда камень уложили на ровную поверхность и переместили над ним компас, стрелка сбилась. Это связано с тем, что горные породы содержат магнетит.

Гатчингс добавил: «Вы можете только представить себе древних мореплавателей, проходивших мимо Бермудских островов. Это было бы очень тревожно.

Ранее австралийский ученый Карл Крушельницкий заявил, что загадки Бермудского треугольника, где якобы исчезают корабли и самолеты, никогда не существовало. Он объясняет этот феномен не мистикой или инопланетянами, а вполне прозаическими факторами.

