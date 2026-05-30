Тайна Бермудского треугольника раскрыта: ученые обнаружили настоящего виновника исчезновения кораблей
Эксперты исследовали керн со дна океана и выяснили, что Бермудские острова — это вершина древнего вулкана, забитая магнетитом, который «выключал» компасы моряков.
Бермудский треугольник — это регион Северной Атлантики вблизи Бермудских островов, где многие годы исчезало много судов. Некоторые предполагают, что там скрытый водоворот, другие же даже считают, что к исчезновениям могут быть ответственны инопланетяне. Однако ведущие эксперты пришли к выводу, что за таинственными исчезновениями самолетов и кораблей стоит уникальное природное явление, а вовсе не мистика.
Об этом пишет британское издание Daily Star.
Выступая в документальном фильме Channel 5 «Секреты Бермудского треугольника», Ник Гатчингс, разведчик полезных ископаемых, пояснил: «Бермудские острова — это, по сути, морская гора, это подводный вулкан».
30 миллионов лет назад она торчала над уровнем моря. Сейчас она размылась, и мы остались только с вершиной вулкана.
«У нас есть несколько образцов керна (цилиндрический столбик горной породы — Ред.), содержащих магнетит. Это самый магнитный природный материал на Земле», — отмечает ученый.
Затем в программе Гатчингс провел эксперимент, используя немного камня и компас. Когда камень уложили на ровную поверхность и переместили над ним компас, стрелка сбилась. Это связано с тем, что горные породы содержат магнетит.
Гатчингс добавил: «Вы можете только представить себе древних мореплавателей, проходивших мимо Бермудских островов. Это было бы очень тревожно.
Ранее австралийский ученый Карл Крушельницкий заявил, что загадки Бермудского треугольника, где якобы исчезают корабли и самолеты, никогда не существовало. Он объясняет этот феномен не мистикой или инопланетянами, а вполне прозаическими факторами.