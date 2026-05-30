"В мирное время Европа больше не живет": Дания готовится к новой волне агрессии со стороны РФ

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Европейским странам следует осознать, что время мирного времени на континенте окончательно завершилось. Кремль активно накапливает ресурсы, ведет гибридные войны и готовится к новой волне эскалации.

О реалистичности сценария расширения российской вооруженной агрессии за пределы Украины глава датского правительства Мэтте Фредериксен рассказала в интервью Gazeta Wyborcza.

Угроза нападения и уроки от Польши

В ответ на вопрос о тревожных сигналах из стран Балтии и разрешении российской Госдумы использовать силу якобы для защиты русскоязычного населения, Фредериксен заявила, что сценарий расширения войны вполне возможен. По ее мнению, пока неизвестно, где именно и в какой форме произойдет эскалация — будет ли это новая гибридная атака или полномасштабное вторжение, однако неизбежность новой агрессии не вызывает сомнений.

По словам политики, ее взгляды на российскую угрозу остаются четкими и неизменными с начала войны. Она отметила, что многое поняла благодаря польским коллегам в Европейском Совете.

«Поляки предупредили остальную Европу, о чем идет речь, когда дело доходит до Путина… Несмотря на то, что я не прохожу из вашей части Европы, я смотрю на эти угрозы так же, как и вы», — подчеркнула премьер.

Готова ли Европа к великой войне

Фредериксен подчеркнула, что Россия мечтает об восстановлении своей империи и с 2022 года становится все более агрессивной. В то же время Европа, по ее мнению, до сих пор к этому не готова.

«Мы все еще ведем себя так, будто живем в мирное время. Но… В мирное время Европа больше не живет. А наш образ мышления к этому еще не адаптировался. Мы до сих пор ведем себя так, будто у нас много времени», — заявила Фредериксен.

Напомним, аналитики и разведчики считают, что Путин попытается вырваться из тупика в войне против Украины из-за горизонтальной эскалации в Европе . Однако для новой авантюры диктатору придется пойти на рискованный шаг внутри России.

