НАТО на пороге большой войны: о чем предупреждает нардеп

Россия может начать войну против НАТО / © Unsplash

Война уже расползается на территории НАТО. Пока Украина отражает российские атаки — Европа имеет время подготовиться к возможным атакам.

Об этом заявил глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире Вечер.LIVE.

Он прокомментировал инциденты с беспилотниками вблизи границ стран Североатлантического союза. По его словам, ключевым является не вопрос происхождения дронов, а сам факт того, что война уже выходит за пределы территории Украины.

«Причинами таких случаев могут быть как боевые действия вблизи границ, так и влияние систем радиоэлектронной борьбы, из-за которых беспилотники могут терять координаты и изменять маршрут», — сказал он.

Также депутат подчеркнул, что Украина сейчас сдерживает российскую агрессию и дает европейским странам время подготовки собственной обороны.

«Пока мы используем свои дроны против Российской Федерации, мы даем Европе время подготовиться к противостоянию с РФ», — добавил он.

Угроза НАТО — что известно

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что, хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России будет проведена мобилизация.

