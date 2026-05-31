Жизнь в Стамбуле оказалась не такой, как на отдыхе: украинка назвала главные минусы

Турция

Реклама

Жизнь в Стамбуле существенно отличается от туристической поездки в Турцию. Украинка проживающая в городе Виктория рассказала, с какими нюансами могут столкнуться иностранцы после переезда.

О своем опыте она поделилась в TikTok.

По словам украинки, перед переездом в Стамбул следует понимать, что не все районы города являются современными и привычными для европейцев. Часть из них достаточно религиозна, и это может влиять на повседневную жизнь.

Реклама

"Вы будете ловить рассматривающие взгляды от мужчин и осуждающие - от женщин, особенно покрытых. И это может произойти где угодно", - рассказала Виктория.

Она отметила, что даже в обычной одежде избежать таких взглядов не всегда удается. Самой украинцы это не мешает, однако, по ее словам, она знает людей, которые из-за дискомфорта изменили свой стиль одежды.

Еще один важный нюанс жизни в Стамбуле – пробки. Иногда дорога в одну сторону может занимать до двух часов. Поэтому при поиске жилья Виктория советует сразу обращать внимание на то, есть рядом общественный транспорт.

Отдельно украинка предупредила, что иностранцев в Турции могут рассчитывать или называть им более высокие цены.

Реклама

"То, что для местных стоит 100 лир, вам могут сказать как 200. Такое бывает, и от этого не убежать. И аренда квартиры для вас будет дороже", - сказала она.

В то же время Виктория подчеркнула, что, несмотря на такие минусы, в жизни в Турции для нее много преимуществ. В частности, она отмечает радушие местных жителей и общую атмосферу страны.

Напомним, что украинская беженка и видеоблогерка roksi.sk, которая два года живет в Испании, сравнила условия проживания на популярном восточном побережье и в северной Стране Басков. По ее словам, северный регион является одним из самых богатых в стране, поэтому предлагает более высокие зарплаты, лучшую безопасность, образцовую чистоту улиц и умеренный, зеленый климат без изнурительной летней жары до +40 °C.

Новости партнеров