- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 811
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по областному центру: 40 тысяч человек без света
Сегодня, 31 мая, в результате очередной российской атаки на объект энергетической инфраструктуры в Черниговском районе без электроснабжения осталось 40 тысяч абонентов.
В Чернигове сегодня, 31 мая, осталось 40 тысяч абонентов без света в результате атаки РФ на энергообъект.
Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».
«В результате вражеской атаки на энергообъект в Черниговском районе обесточены 40 тысяч абонентов в городе Чернигов. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что ночью на среду, 27 мая, армия Российской Федерации нанесла массированный удар по территории Чернигова.
Комментарии
Сортировать: