РФ ударила по областному центру: 40 тысяч человек без света

Удар по Чернигову: 40 тысяч человек остались без света.

В Чернигове сегодня, 31 мая, осталось 40 тысяч абонентов без света в результате атаки РФ на энергообъект.

Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».

«В результате вражеской атаки на энергообъект в Черниговском районе обесточены 40 тысяч абонентов в городе Чернигов. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ночью на среду, 27 мая, армия Российской Федерации нанесла массированный удар по территории Чернигова.

