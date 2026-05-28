Разбирали вражеский дрон: на Черниговщине погибли два фермера
В Черниговской области произошла трагедия из-за неосторожного обращения с ударным беспилотником.
На Черниговщине два фермера погибли после того, как решили самостоятельно разобрать найденный в поле БпЛА.
Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов «Флэш» на своей странице в Facebook.
«Двое фермеров в Черниговской области обнаружили в поле ударный БпЛА и решили его разобрать. Оба погибли», — написал Бескрестнов.
Он также отметил, что регулярно рассказывает о подобных случаях, чтобы обезопасить людей от опасных действий со взрывоопасными предметами и беспилотниками.
По словам «Флеша», такие сообщения публикуются в надежде спасти жизнь тем, кто может попытаться повторить подобное.
