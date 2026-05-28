Разбирали вражеский дрон: на Черниговщине погибли два фермера

В Черниговской области произошла трагедия из-за неосторожного обращения с ударным беспилотником.

Игорь Бережанский
БПЛА Shahed

БПЛА Shahed / © reuters.com

На Черниговщине два фермера погибли после того, как решили самостоятельно разобрать найденный в поле БпЛА.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов «Флэш» на своей странице в Facebook.

«Двое фермеров в Черниговской области обнаружили в поле ударный БпЛА и решили его разобрать. Оба погибли», — написал Бескрестнов.

Он также отметил, что регулярно рассказывает о подобных случаях, чтобы обезопасить людей от опасных действий со взрывоопасными предметами и беспилотниками.

По словам «Флеша», такие сообщения публикуются в надежде спасти жизнь тем, кто может попытаться повторить подобное.

Ранее сообщалось, что российский дрон попал в торговый центр в Одессе, после чего возникли мощные пожары.

Мы ранее информировали, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины.

