ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
248
Время на прочтение
2 мин

Удар по Румынии: экспертиза подтвердила российское происхождение дрона-камикадзе — что будет дальше

Румынские власти обнародовали неопровержимые доказательства того, что жилой дом в городе Галац атаковал именно российский дрон.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Эксперты подтвердили, что в жилой дом в Румынии попал российский беспилотник

Эксперты подтвердили, что в жилой дом в Румынии попал российский беспилотник

Румыния продолжает утверждать, что удар дрона по многоэтажке в Румынии 29 мая беспилотник нанес был российский аналог иранского «шахеда» — модель «Герань-2».

Об этом президент Румынии Никушор Дан сказал в интервью ВВС, а также написал на платформе X.

По его словам, на найденных обломках была обнаружена надпись кириллицей «ГЕРАНЬ-2», а также электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и анализируемые конструктивные элементы имеют схожесть вплоть до тождества с теми, что были найдены у других дронов «Герань-2» идентифицированных как изготовленные в РФ.

Отчет также показывает, что маркировка производства, технические надписи, конструктивные особенности и использованные материалы соответствуют тому же технологическому процессу, что и у дронов «Герань-2», анализ которых проводился в последние годы.

Физико-химические анализы подтвердили наличие тех же типов материалов и топлив, которые неоднократно выявлялись в аппаратах этой серии.

На основе всех этих элементов расследование однозначно приходит к выводу, что найденные обломки в Галаке произошли от дрона «Герань-2» русского происхождения.

То, что такой аппарат ударил по жилому дому в Румынии, нанеся раненым и материальный ущерб, чрезвычайно серьезно, и единственным виновником является Россия, отмечают в Румынии.

Напомним, по информации Reuters, российские чиновники обсуждали отправку в Армению 100 тысяч армян для голосования на выборах (гражданам Армении запрещено голосовать за границей).

Ранее президент Зеленский заявил о «окне для переговоров» по окончании войны.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
248
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie