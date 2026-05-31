- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 248
- Время на прочтение
- 2 мин
Удар по Румынии: экспертиза подтвердила российское происхождение дрона-камикадзе — что будет дальше
Румынские власти обнародовали неопровержимые доказательства того, что жилой дом в городе Галац атаковал именно российский дрон.
Румыния продолжает утверждать, что удар дрона по многоэтажке в Румынии 29 мая беспилотник нанес был российский аналог иранского «шахеда» — модель «Герань-2».
Об этом президент Румынии Никушор Дан сказал в интервью ВВС, а также написал на платформе X.
По его словам, на найденных обломках была обнаружена надпись кириллицей «ГЕРАНЬ-2», а также электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и анализируемые конструктивные элементы имеют схожесть вплоть до тождества с теми, что были найдены у других дронов «Герань-2» идентифицированных как изготовленные в РФ.
Отчет также показывает, что маркировка производства, технические надписи, конструктивные особенности и использованные материалы соответствуют тому же технологическому процессу, что и у дронов «Герань-2», анализ которых проводился в последние годы.
Физико-химические анализы подтвердили наличие тех же типов материалов и топлив, которые неоднократно выявлялись в аппаратах этой серии.
На основе всех этих элементов расследование однозначно приходит к выводу, что найденные обломки в Галаке произошли от дрона «Герань-2» русского происхождения.
То, что такой аппарат ударил по жилому дому в Румынии, нанеся раненым и материальный ущерб, чрезвычайно серьезно, и единственным виновником является Россия, отмечают в Румынии.
Напомним, по информации Reuters, российские чиновники обсуждали отправку в Армению 100 тысяч армян для голосования на выборах (гражданам Армении запрещено голосовать за границей).
Ранее президент Зеленский заявил о «окне для переговоров» по окончании войны.