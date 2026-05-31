Експерти підтвердили, що в житловий будинок у Румунії влучив російський безпілотник

Румунія продовжує стверджувати, що удар дрона по багатоповерхівці в місті Галац 29 травня завдав російський аналог іранського «Шахеда» — безпілотник «Герань-2».

Про це президент Румунії Нікушор Дан сказав в інтерв’ю BBC, а також написав на платформі X.

За його словами, на знайдених уламках виявили напис кирилицею «Герань-2». Крім того, електронні компоненти, навігаційні системи, модулі керування, двигун і конструктивні елементи дрона виявилися ідентичними або дуже схожими на деталі інших безпілотників «Герань-2», які раніше знайшли на території Румунії та однозначно ідентифікували як виготовлені в Росії.

Звіт також показує, що маркування виробництва, технічні написи, конструктивні особливості та використані матеріали відповідають тому ж технологічному процесу, що й у дронів «Герань-2», аналіз яких проводився в останні роки.

Фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і палив, які неодноразово виявлялися в апаратах цієї серії.

На основі всіх цих елементів розслідування однозначно доходить висновку, що знайдені уламки в Галаці походять від дрона «Герань-2» російського походження.

Те, що такий апарат вдарив по житловому будинку в Румунії, спричинивши поранених і матеріальні збитки, є надзвичайно серйозним, і єдиним винуватцем є Росія, зазначають у Румунії.

Російський дрон у Румунії — що відомо

Нагадаємо, 29 травня російські безпілотники атакували Одеську область. Один із дронів залетів до Румунії та врізався у багатоповерхівку. Двоє людей зазнали забоїв, їм надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали.

Президент РФ Володимир Путін під час спілкування із журналістами в Казахстані заявив, що чув про інцидент із дроном у Румунії, однак «ніхто не може сказати, звідки він прилетів, без експертизи».

Водночас аналітики переконані, що падіння російського безпілотника на житловий будинок у Румунії демонструє серйозні прогалини в системі ППО країн НАТО на східному фланзі та ставить під сумнів готовність Альянсу протистояти сучасним загрозам з боку Росії.

