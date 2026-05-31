- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 2 хв
Удар по Румунії: експертиза підтвердила російське походження дрона-камікадзе — що буде далі
Румунська влада оприлюднила неспростовні докази того, що житловий будинок у місті Галац атакував саме російський дрон.
Румунія продовжує стверджувати, що удар дрона по багатоповерхівці в місті Галац 29 травня завдав російський аналог іранського «Шахеда» — безпілотник «Герань-2».
Про це президент Румунії Нікушор Дан сказав в інтерв’ю BBC, а також написав на платформі X.
За його словами, на знайдених уламках виявили напис кирилицею «Герань-2». Крім того, електронні компоненти, навігаційні системи, модулі керування, двигун і конструктивні елементи дрона виявилися ідентичними або дуже схожими на деталі інших безпілотників «Герань-2», які раніше знайшли на території Румунії та однозначно ідентифікували як виготовлені в Росії.
Звіт також показує, що маркування виробництва, технічні написи, конструктивні особливості та використані матеріали відповідають тому ж технологічному процесу, що й у дронів «Герань-2», аналіз яких проводився в останні роки.
Фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і палив, які неодноразово виявлялися в апаратах цієї серії.
На основі всіх цих елементів розслідування однозначно доходить висновку, що знайдені уламки в Галаці походять від дрона «Герань-2» російського походження.
Те, що такий апарат вдарив по житловому будинку в Румунії, спричинивши поранених і матеріальні збитки, є надзвичайно серйозним, і єдиним винуватцем є Росія, зазначають у Румунії.
Російський дрон у Румунії — що відомо
Нагадаємо, 29 травня російські безпілотники атакували Одеську область. Один із дронів залетів до Румунії та врізався у багатоповерхівку. Двоє людей зазнали забоїв, їм надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали.
Президент РФ Володимир Путін під час спілкування із журналістами в Казахстані заявив, що чув про інцидент із дроном у Румунії, однак «ніхто не може сказати, звідки він прилетів, без експертизи».
Водночас аналітики переконані, що падіння російського безпілотника на житловий будинок у Румунії демонструє серйозні прогалини в системі ППО країн НАТО на східному фланзі та ставить під сумнів готовність Альянсу протистояти сучасним загрозам з боку Росії.