Блогер з TikTok і YouTube отримав довічний бан у парках розваг через нагетси — що він накоїв
Вірусний челендж на американських гірках закінчився довічною забороною.
Американська мережа парків розваг Six Flags довічно заборонила відвідування блогеру Аллену Ферреллу після того, як він порушив правила безпеки та зняв відео з поїданням курячих нагетсів під час катання на атракціоні американські гірки.
Про це пише Іndependent.
Феррелл, який має понад 1,8 млн підписників на YouTube і майже 4 млн у TikTok, відомий роликами з екстремальними харчовими челенджами та соціальними експериментами.
У відео, яке стало вірусним, блогер проніс коробку з нагетсами McDonald’s на атракціон Millennium Force у парку Cedar Point в Огайо, що належить Six Flags. Під час спуску з висоти понад 94 метри він почав їсти нагетси просто на ходу, а його супутник тримав соус, який у підсумку розлетівся через швидкість і перевантаження.
Що заявили у мережі парків розваг
Після публікації ролика, який набрав сотні тисяч переглядів, у мережі парків розваг Six Flags заявили, що така поведінка грубо порушує правила безпеки.
“Наша політика безпеки суворо забороняє будь-які незакріплені предмети на атракціонах, включно з їжею, яка може становити небезпеку удушення”, — заявив представник Тоні Кларк.
У компанії наголосили, що безпека є ключовим пріоритетом, а гості зобов’язані виконувати всі інструкції персоналу.
“Відвідувачі, які порушують кодекс поведінки, не є бажаними гостями наших парків. Цьому відвідувачу довічно заборонено доступ до всіх парків Six Flags”, — повідомили у компанії.
Там наголосили, що перед катанням усі речі мають бути надійно закріплені або залишені у спеціальних камерах схову. На атракціон Millennium Force проносити незакріплені предмети взагалі заборонено.
Сам блогер поки що не дав детальних коментарів щодо довічної заборони, лише опублікував у соцмережах скриншот новини про інцидент.
У соцмережах багато користувачів розкритикували челендж, вказавши на ризик вдавитися їжею під час руху атракціону.