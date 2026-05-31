Американська мережа парків розваг Six Flags довічно заборонила відвідування блогеру Аллену Ферреллу після того, як він порушив правила безпеки та зняв відео з поїданням курячих нагетсів під час катання на атракціоні американські гірки.

Про це пише Іndependent.

Феррелл, який має понад 1,8 млн підписників на YouTube і майже 4 млн у TikTok, відомий роликами з екстремальними харчовими челенджами та соціальними експериментами.

У відео, яке стало вірусним, блогер проніс коробку з нагетсами McDonald’s на атракціон Millennium Force у парку Cedar Point в Огайо, що належить Six Flags. Під час спуску з висоти понад 94 метри він почав їсти нагетси просто на ходу, а його супутник тримав соус, який у підсумку розлетівся через швидкість і перевантаження.

Що заявили у мережі парків розваг

Після публікації ролика, який набрав сотні тисяч переглядів, у мережі парків розваг Six Flags заявили, що така поведінка грубо порушує правила безпеки.

“Наша політика безпеки суворо забороняє будь-які незакріплені предмети на атракціонах, включно з їжею, яка може становити небезпеку удушення”, — заявив представник Тоні Кларк.

У компанії наголосили, що безпека є ключовим пріоритетом, а гості зобов’язані виконувати всі інструкції персоналу.

“Відвідувачі, які порушують кодекс поведінки, не є бажаними гостями наших парків. Цьому відвідувачу довічно заборонено доступ до всіх парків Six Flags”, — повідомили у компанії.

Там наголосили, що перед катанням усі речі мають бути надійно закріплені або залишені у спеціальних камерах схову. На атракціон Millennium Force проносити незакріплені предмети взагалі заборонено.

Сам блогер поки що не дав детальних коментарів щодо довічної заборони, лише опублікував у соцмережах скриншот новини про інцидент.

У соцмережах багато користувачів розкритикували челендж, вказавши на ризик вдавитися їжею під час руху атракціону.

