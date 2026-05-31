Голяка чи в піжамі: вчені здивували відповіддю, як насправді краще спати у спеку

Голяка у спеку: чому лікарі радять відмовитися від цієї звички / © Credits

Питання про те, в чому йти до ліжка — у затишній піжамі, легкій нічній сорочці чи взагалі без нічого — це не лише про комфорт, а й про здоров’я. Британські експерти проаналізували плюси та мінуси обох підходів.

Як з’ясувалося, ідеального рішення для всіх не існує, але є кілька важливих наукових нюансів. Про це пише Daily Mail.

За словами експертів, гарна піжама насправді може зробити вас прохолоднішими, ви будете менше пітніти та зможете краще відпочити. оОдяг для сну з натуральних тканин, таких як бавовна або шовк, може допомогти поглинати піт і довше утримувати його подалі від шкіри в теплу погоду.

Прихильники сну «в чому мати народила» мають потужний аргумент — терморегуляцію. Ті, хто спить голими, все ще можуть стверджувати, що відмова від піжами допомагає їм краще спати, зберігаючи прохолоду.

Однак, як тільки температура на вулиці стає занадто високою, наша шкіра не може випромінювати стільки тепла в навколишнє середовище, і наш природний цикл сну починає порушуватися.

Дослідження показали, що перебування в теплішому середовищі заважає заснути та продовжити сон.

Тому вчені стверджують, що хоча ви можете вважати, що роздягання допоможе вам залишатися прохолодним і сприятиме кращому сну, дослідження показують, що насправді це не так.

«Спати повністю голим часто гірший варіант. Коли ви голий, піт нікуди не може подітися: він збирається на шкірі та на простирадлах, залишаючи вас вологими, липкими та насправді теплішими», — кажуть лікарі.

