Життя у Стамбулі виявилося не таким, як на відпочинку: українка назвала головні мінуси

Туреччина

Реклама

Життя у Стамбулі суттєво відрізняється від туристичної поїздки до Туреччини. Українка Вікторія, яка мешкає у місті, розповіла, з якими нюансами можуть зіткнутися іноземці після переїзду.

Про свій досвід вона поділилася у TikTok.

За словами українки, перед переїздом до Стамбула варто розуміти, що не всі райони міста є сучасними та звичними для європейців. Частина з них доволі релігійна, і це може впливати на повсякденне життя.

Реклама

“Ви будете ловити розглядаючі погляди від чоловіків і засуджуючі — від жінок, особливо покритих. І це може статися будь-де”, — розповіла Вікторія.

Вона зазначила, що навіть у звичайному одязі уникнути таких поглядів не завжди вдається. Самій українці це не заважає, однак, за її словами, вона знає людей, які через дискомфорт змінили свій стиль одягу.

Ще один важливий нюанс життя у Стамбулі — затори. Іноді дорога в один бік може займати до двох годин. Тому під час пошуку житла Вікторія радить одразу звертати увагу на те, чи є поруч громадський транспорт.

Окремо українка попередила, що іноземців у Туреччині можуть обраховувати або називати їм вищі ціни.

Реклама

“Те, що для місцевих коштує 100 лір, вам можуть сказати як 200. Таке буває, і від цього не втекти. І оренда квартири для вас буде дорожча”, — поділилася вона.

Водночас Вікторія наголосила, що, попри такі мінуси, у житті в Туреччині для неї є багато переваг. Зокрема, вона відзначає привітність місцевих жителів і загальну атмосферу країни.

Нагадаємо, українська біженка та відеоблогерка roksi.sk, яка два роки живе в Іспанії, порівняла умови проживання на популярному східному узбережжі та у північній Країні Басків. За її словами, північний регіон є одним із найбагатших у країні, тому пропонує вищі зарплати, кращу безпеку, зразкову чистоту вулиць та помірний, зелений клімат без виснажливої літньої спеки до +40 °C.

Новини партнерів